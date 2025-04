Milan in finale, quanto vale vincere la Coppa Italia: le cifre

Il club rossonero quanto ricava grazie alla coppa nazionale? Ecco i dati. Da tenere conto anche l’accesso alla Supercoppa Italiana.

In una stagione sicuramente non memorabile, il Milan ha comunque raggiunto un traguardo che può portarlo a vincere il secondo trofeo di questi mesi. Sconfiggendo 3-0 l’Inter ha ottenuto l’accesso alla finale di Coppa Italia e adesso attende la vincente della semifinale Bologna-Empoli (3-0 all’andata) per capire con chi dovrà vedersela allo stadio Olimpico di Roma a maggio.

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita a gennaio, i rossoneri avranno la chance di aggiungere un altro trofeo alla bacheca. Sergio Conceicao, il cui futuro a Milano appare fortemente in bilico, ci tiene particolarmente a vincere la finalissima. Nel caso dovesse lasciare la panchina, lo farebbe con due coppe conquistate.

Il club rossonero non fa una “doppietta” dalla stagione 2007/2008, quando si prese Supercoppa UEFA e Mondiale per Club. Sono passati 18 anni da quei trionfi della squadra allenata allora da Carlo Ancelotti.

Coppa Italia: quanto incassa il Milan

Aver ottenuto l’accesso alla finale di Coppa Italia consente al Milan di essere sicuro di partecipare alla Final Four della prossima Supercoppa Italiana. Non è ancora stabilito se si giocherà di nuovo in Arabia Saudita (per contratto organizzerà due delle prossime quattro edizioni del torneo) oppure se la sede sarà un’altra.

Essere tra le squadre che si giocheranno la prossima Supercoppa Italiana darà ai rossoneri la possibilità di ricevere alcuni premi in denaro. Vincendo l’ultima edizione, sono arrivati a bilancio circa 9,5 milioni di euro. E ci saranno ulteriori 1,5 milioni per disputare un’amichevole con la squadra vincitrice della Supercoppa dell’Arabia Saudita.

In attesa di sapere dove verrà assegnata la prossima Supercoppa Italiana, trapelano gli incassi di questa Coppa Italia 2024/2025. Secondo quanto rivelato dai colleghi di calcioefinanza.it, i premi per ogni turno della competizione sono i seguenti:

Qualificazione agli ottavi di finale – 400mila euro.

Qualificazione ai quarti di finale – 800 mila euro.

Qualificazione alle semifinali – 1,5 milioni di euro.

Finalista perdente – 1,9 milioni di euro.

Vincente della finale – 4,4 milioni di euro.

Il Milan è entrato in Coppa Italia dagli Ottavi e alzare il trofeo consentirebbe di incassare circa 7,1 milioni. Il solo fatto di aver raggiunto la finale porta circa 4,6 milioni. Come spiegato da Calcio e Finanza, il montepremi del torneo dipende per la maggior parte dalla finalizzazione dei contratti televisivi all’estero. Ci sono Paesi che acquistano solo le ultime partite, alcuni solamente la finale.

Da non dimenticare che vincere la Coppa Italia significherebbe guadagnare la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Il Milan potrebbe quindi avere ulteriori incassi tra premi UEFA, biglietti, sponsor e altro ancora. Per il club alzare il trofeo a Roma sarà importantissimo.