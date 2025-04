Resta solo un inglese, il Milan ne caccia tre

Una stagione difficile quella del Milan e a fine anno potrebbe esserci un’autentica rivoluzione per quel che riguarda il calciomercato.

La stagione del Milan è stata molto al di sotto delle aspettative e i tifosi rossoneri attendevano ben altro. In molti speravano nel riscatto e nella vittoria della seconda stella, ma si dovrà ancora aspettare e per il prossimo anno è prevista una rivoluzione. A meno di clamorosi ribaltoni ci saranno un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore, il destino di Sergio Conceicao è appeso ad un filo.

A fine anno cambieranno molte cose, ci sarà una rivoluzione sul mercato e il club potrebbe mandare via diversi giocatori, alcuni per scelta come con Joao Felix che non verrà riscattato, altri invece per fare cassa. Senza Champions League il club rossonero dovrà trovare altri modi per fare mercato e la società ha messo diversi giocatori in uscita.

In particolare la colonia inglese presente nel club rossonero potrebbe presto svanire, la società vuole liberarsi di alcuni elementi che non ritiene utili alla propria causa. Il Milan sta valutando il futuro di alcuni inglesi e al momento l’unico che dovrebbe restare in rossonero è il terzino inglese Kyle Walker, giocatore che la società sembrerebbe intenzionata a riscattare a fine anno. Il Milan può riscattare Walker per 5 milioni a fine anno e lo farà sicuramente.

Mercato Milan, il loro futuro è deciso

Mentre Walker è destinato alla permanenza diverso sarà il futuro di Tomori, Loftus Cheek e Abraham, giocatori che sono stati molto importanti nella storia del club ma che ora vedono il loro futuro segnato. Tomori e Loftus Cheek ad esempio serviranno per fare cassa: il primo è stato vicino alla Juventus a gennaio ma ora dovrebbe tornare in Premier League, su di lui ci sono Tottenham e West Ham e il Milan lo lascerà partire per circa 30 milioni di euro, o anche poco meno.

Loftus Cheek ha giocato pochissimo in questa stagione, il giocatore è stato condizionato dai problemi fisici e ora la società ha deciso di sacrificarlo, visto anche il suo ingaggio. Il giocatore può partire per circa 15 milioni di euro ed appare probabile il suo ritorno in Premier League. Diversa invece la situazione di Tammy Abraham, giocatore che in fondo ha fatto anche bene.

Per riscattarlo dalla Roma servono quasi 20 milioni di euro ed Abraham ha anche un importante ingaggio da mantenere, per questo la società sembra orientata a cedere, puntare su un nuovo bomber e lasciare il giocatore nella Capitale.