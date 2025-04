Kessié pronto a dire sì, il ritorno in Serie A è ad un passo

Franck Kessie è pronto a tornare in Serie. Ecco chi vuole il centrocampista attualmente in Arabia Saudita, all’Al-Ahli, che in passato ha vestito la maglia di Milan e Atalanta

I tifosi del Milan hanno ormai dimenticato Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano protagonista nell’anno dello Scudetto è stato rimpianto per diversi anni. Nell’ultimo periodo, però, tra i sostenitori del Diavolo si parla soprattutto di Sandro Tonali.

L’italiano, sempre più decisivo con la maglia del Newcastle, è diventato oggetto dei desideri di tantissime squadre, italiane, ma non solo. Così c’è la Juventus che sogna di portarlo a Torino, strappandolo ai Magpies, ma negli ultimi giorni il classe 2000 è stato accostato anche al Barcellona. Il Milan? Ad oggi è impossibile un suo ritorno in rossonero, salvo accordi particolari con almeno un paio di giocatori che dovrebbero fare le valigie e trasferirsi in Inghilterra. Le pedine non mancano, ma servirebbe lavorarci per davvero e al momento le intenzioni del Newcastle sono altre.

Ci vorrà del tempo, dunque, per rivedere Tonali in Serie A. Magari l’estate del 2026 può essere il periodo giusto per tornare ad ammirare in Italia il forte centrocampista, diventato punto di riferimento della Nazionale di Luciano Spalletti.

Franck Kessie torna in Serie A: ecco dove

Chi, invece, può sbarcare nel nostro campionato già nei prossimi mesi è Franck Kessie. L’ivoriano, dopo aver brillato in rossonero, ha scelto un percorso diverso rispetto a quello di Sandro Tonali. L’ex Atalanta, come tutti ricorderete, ha detto addio al Milan a costo zero ed è approdato al Barcellona prima di firmare con l’Al-Ahli fino al 30 giugno 2026.

Ora, secondo diversi rumors di calciomercato, i tempi sono maturi per un trasferimento in una big del calcio italiano. Al Milan potrebbe far comodo, anche se la dirigenza rossonera ha deciso di puntare su Bondo e Youssouf Fofana. Il Diavolo dovrà inoltre valutare il futuro di Ruben Loftus-Cheek e di Yunus Musah prima di pensare di acquistare qualcuno a centrocampo. Va ricordato inoltre che l’idea del Milan è quella di acquistare Samuele Ricci e chiaramente di ripartire da Tijjani Reijnders.

Oltre al Milan, però, attenzione ad altre possibilità. Una che può diventare concreta è quella che vedrebbe Franck Kessie nella Capitale, per vestire la maglia giallorossa. Hanno effettuato dei sondaggi inoltre la Fiorentina di Raffaele Palladino e il Napoli di Antonio Conte.