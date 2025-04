Recupero importante per Venezia-Milan, ma c’è anche un assente a Milanello: le ultime

Arriva una notizia positiva dall’ultimo allenamento fatto a Milanello: Conceicao potrà contare su un calciatore importante a Venezia.

Il Milan ha raggiunto un importante traguardo conquistando la finale di Coppa Italia, ma adesso torna a concentrarsi sul campionato. Da dire che i rossoneri non hanno tanto da chiedere, visto che sono noni nella classifica della Serie A e accusano un ritardo di 5 punti dall’ottavo posto occupato dalla Fiorentina.

L’obiettivo sarà quello di onorare al meglio la competizione, però è chiaro che la squadra di Sergio Conceicao abbia nel mirino principalmente la finale di Coppa Italia contro il Bologna per qualificarsi alla prossima Europa League. Quello è l’appuntamento da non fallire assolutamente, perché vincere il trofeo e ottenere l’accesso a un torneo europeo potrebbe parzialmente salvare la stagione.

Fondamentale arrivare al meglio al match del 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Le precedenti partite di campionato serviranno a questo scopo, a partire da quella di domenica contro il Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo.

Verso Venezia-Milan: le notizie dall’allenamento a Milanello

Sarà interessante vedere quali scelte di formazione farà Conceicao a Venezia. Schiererà i titolarissimi oppure effettuerà del turnover per far rifiatare alcune prime scelte? Dovrà valutare bene le condizioni della squadra e decidere chi lanciare dal primo minuto in Veneto. Chiaramente, se qualche “intoccabile” non sarà ancora al 100% dopo il derby di Coppa Italia contro l’Inter, sarà saggio lasciarlo in panchina domenica sera.

In attesa di capire quale sarà la formazione titolare, è arrivata una notizia molto positiva da Milanello: oggi Kyle Walker si è regolarmente allenato con il gruppo ed è recuperato per Venezia-Milan. Il terzino inglese sembrava recuperabile anche per il match contro l’Inter, si era allenato coi compagni già alla vigilia, però poi è stata scelta la strada della prudenza ed è andato in tribuna.

Per la trasferta in Veneto la situazione è migliorata, le condizioni fisiche di Walker sono in crescita. L’8 aprile si era fratturato il gomito destro e finalmente si è messo alle spalle quell’infortunio. Probabilmente partirà dalla panchina a Venezia.

A differenza del terzino inglese, Matteo Gabbia oggi non si è allenato a Milanello. Si è infortunato al collo nel derby di Coppa Italia e le sue condizioni verranno rivalutate domani. La sua situazione permetterà a Malick Thiaw di tornare a giocare titolare in difesa.