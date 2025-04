Lesione muscolare, rischia la finale Bologna-Milan: il comunicato ufficiale

Un giocatore ha subito un infortunio e potrebbe essere assente nell’atto conclusivo della Coppa Italia 2024/2025: ecco cosa è successo.

In campionato le cose stanno andando malissimo per il Milan, nono in classifica, ma in Coppa Italia è riuscito a raggiungere la finale. Dopo essersi aggiudicato la Supercoppa Italiana a gennaio, ha la possibilità di vincere il secondo trofeo di una stagione decisamente complicata.

Il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma dovrà vedersela contro il Bologna, che ha superato l’Empoli in semifinale. Il caso vuole che pochi giorni prima, l’11 maggio, si giochi a San Siro la partita di Serie A tra le due squadre. I precedenti in Coppa Italia sono tutti a favore dei rossoneri, però la squadra di Vincenzo Italiano sta disputando un’ottima stagione e proverà a fare il colpo grosso.

Coppa Italia, Bologna-Milan: Italiano perde un giocatore per infortunio?

Milan e Bologna cercheranno di arrivare a Roma nelle migliori condizioni possibili. Per gli allenatori sarà importante avere tutti i giocatori a disposizione. Se in questo momento Sergio Conceicao è abbastanza tranquillo in tal senso, invece Italiano ha appena perso un calciatore.

Si tratta di Emil Holm, che si è infortunato prima di Bologna-Empoli di Coppa Italia. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane. Lo svedese classe 2000 salterà sicuramente le prossime partite contro Udinese e Juventus. La speranza del Bologna è che il rientro avvenga proprio contro il Milan: se non nella sfida di campionato, almeno in quella di Coppa Italia.

Holm in questa stagione ha totalizzato 26 presenze, 1 gol e 1 assist. Per 16 volte è partito titolare. Il terzino destro scandinavo è un elemento prezioso per Italiano, che a destra può contare anche su Lorenzo De Silvestri e Davide Calabria. Quest’ultimo è un ex del Milan e sicuramente affrontare i rossoneri in una finale sarà qualcosa di particolare.

Calabria ha saltato le ultime partite a causa di una distorsione alla caviglia sinistra accusata a inizio aprile. Ha recuperato ed è pronto a dare il suo contributo alla squadra rossoblu nel resto della stagione. Lunedì contro l’Udinese potrebbe toccare a lui giocare come titolare sulla corsia destra.