Venezia-Milan, probabili formazioni: due dubbi per Conceicao

Le possibili scelte di Di Francesco e Conceicao per il match di campionato: ci saranno sorprese?

Dopo aver staccato il pass per la finale di Coppa Italia, il Milan torna a concentrarsi sulla Serie A. Domenica c’è la partita della quintultima giornata sul campo del Venezia.

La classifica del campionato vede i rossoneri in nona posizione, a 8 punti dall’ottava e ancora più distanti da quelle che garantirebbero l’accesso a una competizione europea. Per questo, è fondamentale vincere la Coppa Italia. Al tempo stesso, Sergio Conceicao vuole onorare al meglio le partite che mancano in Serie A e punta a vincere allo stadio Pier Luigi Penzo.

Serie A, Venezia-Milan: le scelte di Di Francesco e Conceicao

Prima della finale di Coppa Italia del 14 maggio, il Milan ha tre gare di campionato contro Venezia, Genoa e proprio Bologna, avversaria poi allo stadio Olimpico. Conceicao dovrà ponderare bene le scelte di formazione per arrivare alla finale nella migliore condizione possibile.

Secondo le ultime indiscrezioni, a Venezia dovremmo vedere un Milan abbastanza simile a quello delle ultime partite. Il modulo sarà sempre il 3-4-3. Davanti a Mike Maignan ci dovrebbe essere il terzetto composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. La novità potrebbe essere Malick Thiaw al posto di Gabbia, che era uscito contro l’Inter per un problema al collo ed è tornato a lavorare in gruppo solo oggi.

Sulla linea centrocampo non sembrano esserci dubbi: Alex Jimenez, Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders e Theo Hernandez da destra a sinistra. Nel terzetto offensivo dovrebbero essere sicuri del posto sia Christian Pulisic sia Rafael Leao, mentre in attaccato c’è il ballottaggio tra Luka Jovic e Tammy Abraham.

SERIE A, VENEZIA-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah (Oristanio), Fila (Gytkajer).

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia (Thiaw), Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, T. Hernandez; Pulisic, Jovic (Abraham), Leao.