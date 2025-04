Preoccupazione Reijnders, tifosi del Milan col fiato sospeso

Una big estera ha messo gli occhi sul centrocampista rossonero, pronta una proposta economica importante: i tifosi temono la cessione.

Il Milan non disputerà la Champions League nella prossima stagione e qualche società europea importante potrebbe cercare di approfittarne. Come? Semplice, facendo delle offerte per i migliori calciatori che oggi fanno parte della squadra oggi allenata da Sergio Conceicao.

Anche se la stagione non è stata esaltante, ci sono dei rossoneri che comunque hanno messo insieme tante buone prestazioni e che si sono distinti rispetto ai compagni. Due su tutti sono sicuramente Tijjani Reijnders e Christian Pulisic: hanno avuto anche loro dei periodi non brillanti, ma complessivamente il rendimento è stato molto positivo. Ci sono dei numeri che parlano.

Reijnders ha totalizzato 15 gol e 5 assist in 49 presenze, mentre l’ex Chelsea è arrivato a 16 gol e 11 assist in 45 presenze. Niente male, vero?

Calciomercato Milan, super offerta dalla Premier League: le ultime news

È credibile che sia Reijnders sia Pulisic ricevano delle offerte dall’estero nella prossima sessione estiva del calciomercato. Giocatori del loro livello potrebbero ben figurare anche altrove.

Da un po’ di settimane si parla con insistenza dell’interesse del Manchester City per Reijnders. Il centrocampista olandese piace molto a Pep Guardiola, che dopo una stagione un po’ complicata vorrebbe un po’ di cambiamenti in una squadra con alcuni giocatori a fine ciclo. Kevin De Bruyne se ne andrà a parametro zero, è stato ufficializzato che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2025. Lui sarà uno dei volti noti che lasceranno i Citizens.

Guardiola ha già presentato alla dirigenza una lista di calciatori che vorrebbe nella prossima stagione. Tra questi c’è Reijnders, per il quale il Manchester City sarebbe disposto a fare un investimento di circa 65 milioni di euro. Questo è quanto trapela dall’Inghilterra.

Una proposta di questo tipo potrebbe far riflettere il Milan, anche se il rinnovo contrattuale di Tijji firmato poco tempo fa ha già chiarito le intenzioni del club e del giocatore per il futuro: si vuole continuare assieme. Salvo sorprese, la cessione non si verificherà, però sappiamo che durante le sessioni di calciomercato può succedere di tutto.