Prestito biennale, è arrivata l’offerta dalla Serie A per Camarda

Una squadra italiana è interessata a prendere il giovane attaccante rossonero: il suo futuro è ancora incerto.

Non è stata una stagione esaltante quella di Francesco Camarda, probabilmente non gestito al meglio. Partito per essere uno dei giovani da valorizzare nel Milan Futuro in Serie C, è poi stato aggregato alla Prima Squadra e ha giocato poco.

Ci sono stati momenti nei quali non si è davvero capito perché si insistesse nel lasciarlo con i “grandi” invece di usarlo nell’Under 23. In tempi più recenti è tornato a giocare con continuità con la squadra allenata da Massimo Oddo, però rimangono tanti dubbi su come sia stato gestito questo promettente attaccante di 17 anni che avrebbe avuto bisogno di vedere di più il campo.

Tra l’altro, il fatto di non aver collezionato almeno 25 presenze negli elenchi del Milan Futuro gli impedirà di prendere parte ai playout che vedranno i rossoneri sfidare la SPAL per non retrocedere dalla Serie C alla Serie D. Né lui né Alex Jimenez, un altro che aveva iniziato la stagione con l’Under 23, potranno essere di aiuto nel doppio confronto contro i rivali ferraresi.

Calciomercato Milan, futuro Camarda: cosa succederà?

In questa stagione Camarda ha messo insieme 5 gol e 1 assist nelle 18 presenze nel campionato di Serie C, mentre nella Coppa Italia di categoria ha realizzato 2 gol e 1 assist in 2 match. Con la Prima Squadra è rimasto a secco di reti nelle 13 presenze accumulate.

A fine stagione il Milan e gli agenti di Camarda si dovranno confrontare per parlare del futuro del giocatore. C’è la possibilità che venga ceduto in prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità in una Prima Squadra, ma bisogna fare una scelta ben ponderata. Serve valutare se sia il caso di cederlo a un club di Serie A oppure di Serie B.

Da non dimenticare che a gennaio c’era stato un tentativo concreto del Monza e che l’accordo sembrava vicino. Adriano Galliani aveva offerto un prestito fino a giugno rinnovabile per un’altra stagione. Il ragazzo sembrava ben predisposto a fare questa esperienza, però poi l’operazione non è andata in porto.

Il Monza retrocederà in Serie B e non è escluso che Galliani possa provare nuovamente a portare Camarda in Brianza. Ma c’è anche un altro club interessato all’attaccante, il Genoa. I rossoblu vorrebbero Camarda in prestito con la stessa formula 1+1 trattata da Galliani a gennaio. Vedremo se si concretizzerà qualcosa.