14 milioni, il Milan vuole riportare a casa il centrocampista della nazionale

Il club rossonero ha messo nel mirino un calciatore italiano: è già una vecchia conoscenza dalle parti di Milanello.

In questi mesi si è parlato più volte della possibilità che il Milan aumenti il numero di italiani presenti nella propria squadra. Nel prossimo calciomercato estivo potremmo vedere qualche acquisto made in Italy, utile anche per la questione liste.

Nella finestra invernale c’è stato l’addio di Davide Calabria, cresciuto nel settore giovanile rossonero. A fine stagione probabilmente se ne andrà Alessandro Florenzi, il cui contratto è in scadenza a giugno 2025. Entrambi calciatori con un certo peso nello spogliatoio. La società sta già valutando alcuni nomi per aumentare la “colonia” italiana a Milanello.

In queste settimane si sta parlando di nomi come Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma, ma anche di centrocampisti come Samuele Ricci del Torino e Hans Colussi Caviglia del Venezia. Profili sicuramente non di grande esperienza, però con del potenziale interessante per il futuro. Ricci certamente quello più pronto, ma anche quello più costoso: il Toro chiede almeno 30 milioni di euro per il cartellino.

Calciomercato Milan, torna un ex rossonero?

A proposito di centrocampo, la scorsa estate c’è stato un nome che ha fatto abbastanza parlare di sé: Marco Brescianini. Dopo essere stato a un passo dal Napoli, col quale aveva anche fatto le visite mediche, si è trasferito all’Atalanta. Operazione da 2 milioni di euro per il prestito oneroso e obbligo di riscatto fissato a 10. Tra l’altro, il Frosinone aveva concordato col Milan che i rossoneri avrebbero incassato il 50% della futura rivendita.

Il 25enne nato a Calcinate, prodotto del settore giovanile del Milan, ha collezionato 35 presenze in questa stagione: 6 gol e 2 assist messi a segno. Solo 9 volte è partito titolare, segnale che Gian Piero Gasperini non ha totale fiducia nel calciatore. Non è escluso che possa lasciare Bergamo durante la prossima sessione estiva del calciomercato.

Anche se all’Atalanta non ha brillato, il Milan potrebbe pensare di riportarlo in rossonero. Magari con un’altra operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto. La Dea lo valuta 13-15 milioni. Brescianini, che può giocare sia da centrocampista che da trequartista, era anche entrato nel giro della nazionale maggiore italiana. Il suo sogno è partecipare al prossimo Mondiale, quindi per lui è importante giocare in una squadra che gli dia un buon minutaggio, cosa difficile al Milan.

Vedremo se il centrocampista classe 2000 sarà destinato a lasciare Bergamo ed eventualmente quale sarà la prossima destinazione. Ha caratteristiche possono tornare utili a tante squadre della Serie A.