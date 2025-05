Abraham pronto a dire sì, va a fare il titolare in Serie A

L’attaccante oggi in forza al Milan potrebbe continuare la sua carriera nel campionato italiano, anche se con una maglia diversa.

Tammy Abraham ha voluto fortemente il trasferimento in maglia rossonera e la scorsa estate ha accantonato altre offerte, soprattutto dalla Premier League. Si sta impegnando per convincere il club a comprare il suo cartellino, però è anche consapevole che ciò potrebbe non succedere.

È arrivato al Milan con la formula del prestito secco dalla Roma, che lo valuta 20-25 milioni di euro. Se da Milano non dovesse arrivare una proposta di questo tipo, è probabile che arrivi dall’Inghilterra, dove i soldi da investire non mancano. Il ritorno in patria non è una soluzione che gli dispiace, potrebbe anche aiutarlo a riconquistare la maglia della nazionale inglese, che non indossa dal 2022.

Calciomercato Milan, futuro Abraham: un club italiano ci prova?

Da ricordare che Alexis Saelemaekers si è trasferito alla Roma con la stessa formula di Abraham e che i giallorossi vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo. Se il Milan decidesse di tenere Abraham, i club potrebbero imbastire un’operazione di scambio. Anche l’esterno belga viene valutato 20-25 milioni.

In questi giorni è emerso anche l’interesse del Fenerbahce, dove José Mourinho lo vorrebbe per sostituire Edin Dzeko. Ma non ci sono ancora contatti concreti per un eventuale trasferimento a Istanbul. Da non sottovalutare la possibilità che anche un club della Serie A si faccia avanti per Abraham, autore di 10 gol e 7 assist in 43 presenze stagionali con la maglia del Milan.

Stando ai rumors, la Juventus starebbe monitorando la situazione. E anche alla Fiorentina l’attaccante inglese piace come eventuale sostituto di Moise Kean, se quest’ultimo dovesse partire dopo l’ottima stagione che ha disputato. Certamente andare a Firenze richiederebbe un sacrificio economico da parte di Abraham, che percepisce uno stipendio netto annuo di circa 4,5 milioni. I viola difficilmente possono andare oltre i 3 milioni.

La Fiorentina non sembra la destinazione più probabile in questo momento. Se dovessimo scommettere, diremmo che la Premier League è quella più quotata. Un anno fa si era fatto avanti l’Aston Villa, ma sembra che anche il Newcastle United e il Nottingham Forest stiano valutando la possibilità di comprarlo.

In attesa di vedere cosa succederà nel calciomercato estivo, Abraham darà il massimo per concludere positivamente la stagione al Milan. Mercoledì 14 maggio c’è la finale di Coppa Italia contro il Bologna e cercherà di dare il suo contributo per vincere il trofeo, se verrà impiegato da Sergio Conceicao.