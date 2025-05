Antonio Conte dice sì: colpo da capogiro per convincerlo

Ci sono rumors che danno l’attuale allenatore del Napoli come candidato per la panchina rossonera, ma De Laurentiis ha la contromossa.

Un anno fa Antonio Conte stava valutando le diverse opportunità per tornare in panchina e il suo desiderio era quello di allenare di nuovo in Serie A. Non è un segreto che gli piacesse l’ipotesi di prendere le redini del Milan, ma Zlatan Ibrahimovic ha chiarito di non averlo mai considerato come opzione. Invece, il Napoli lo ha corteggiato e convinto a firmare un contratto fino a giugno 2027.

Dopo il decimo posto dello scorso disastroso campionato post Scudetto, gli azzurri puntavano almeno a conquistare un piazzamento Champions League. Missione compiuta, ma hanno anche la possibilità di vincere un altro Scudetto. Sono in testa alla classifica della Serie A con un punto di vantaggio sull’Inter. Mancano due giornate alla fine e c’è la concreta possibilità di farcela, anche è stata una grande delusione pareggiare 2-2 contro il Genoa nello scorso turno e buttare via 2 punti preziosi.

Antonio Conte ancora al Napoli? Le ultime news

Il Napoli ha fatto un calciomercato importante la scorsa estate, però poi a gennaio ha perso Khvicha Kvaratskhelia e lo ha sostituito con Noah Okafor. Una mossa che ha fatto arrabbiare Conte, che si aspettava ben altro rimpiazzo per un calciatore così importante. Vero che il direttore sportivo Giovanni Manna aveva provato a prendere altri calciatori, però i prezzi elevati lo hanno fatto poi ripiegare su una riserva del Milan arrivata in prestito con diritto di riscatto. Poteva fare di meglio e dare all’allenatore un calciatore più funzionale al suo progetto tecnico-tattico.

Conte non ha nascosto il proprio malcontento e ha anche detto chiaramente che al Napoli ci sono cose che non si possono fare. Parole che hanno fatto già immaginare un possibile addio al termine della stagione. Tuttavia, negli ultimi giorni sta prendendo sempre più forza la possibilità che il matrimonio prosegua. A tale scopo, Aurelio De Laurentiis e Manna stanno pensando ad alcune mosse di mercato importanti per garantire un’elevata competitività della squadra nella prossima stagione.

Ultimamente si sta parlando di contatti con Kevin De Bruyne, che lascerà il Manchester City dopo la scadenza del suo contratto a fine giugno 2025. Un colpo a parametro zero di alto livello. Ma per il centrocampo ci sono anche altri nomi che stuzzicano i vertici del Napoli.

Emanuele Cammaroto, intervenuto nel corso di Napoli Magazine Live in onda su Radio Punto Zero, ha rivelato che viene considerato anche Ruben Loftus-Cheek. L’inglese lascerà il Milan e potrebbe essere un’occasione a prezzo non elevatissimo. Cammaroto ha aggiunto anche una notizia bomba: “Arrivano segnali precisi sulla volontà di un tentativo concreto per arrivare a Tonali, ma il calciatore in questo momento non è predisposto a rientrare in Italia“.

Sandro Tonali è un titolarissimo del Newcastle United, che non sembra affatto intenzionato a venderlo. L’ex Milan è stato accostato pure alla Juventus, però servirebbero 90-100 milioni di euro per far cambiare idea ai Magpies. In Serie A nessuno può permettersi una simile operazione.