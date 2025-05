La Coppa Italia è stata decisiva: saltano tre teste, il Milan ha deciso di cederli

Il club rossonero potrebbe vendere tre calciatori che oggi sono titolari nel prossimo mercato estivo: ecco di chi si tratta.

Oggi il Milan è fuori dalle competizioni europee della prossima stagione e rischia seriamente di non migliorare il proprio piazzamento in campionato. Vincere la Coppa Italia avrebbe regalato il pass per l’Europa League, però mercoledì sera a Roma è arrivata la sconfitta nella finale contro il Bologna. Ora restano due giornate di Serie A per provare ad agguantare almeno la Conference League.

Senza Champions League mancheranno tanti milioni nel bilancio, quindi la società dovrà essere particolarmente abile nel condurre il calciomercato estivo: vendere bene e comprare bene. Per evitare un passivo pesante nell’esercizio 2025/2026, diventerà necessario effettuare alcune cessioni abbastanza onerose che consentano di non squilibrare troppo i conti. In questo senso, non bisogna escludere l’addio di qualche nome forte della squadra oggi allenata da Sergio Conceicao.

Milan, cessioni per bilancio e mercato

Tra coloro che fanno parte della formazione titolare qualcuno potrebbe lasciare Milanello. Un nome scontato è quello di Fikayo Tomori, che già durante la sessione invernale del calciomercato era considerato cedibile. Il suo prezzo è fissato a 25 milioni di euro e potrebbero arrivare delle offerte dalla Premier League. Il Tottenham potrebbe farsi nuovamente avanti, però non è l’unico club al quale l’ex Chelsea farebbe comodo.

Ovviamente, anche Theo Hernandez è uno a rischio cessione. Il suo contratto scade a giugno 2026 e la trattativa per il rinnovo non è mai decollata in questi mesi. Anche se l’ex Real Madrid ha fatto sapere di voler restare, potrebbe essere venduto per 25-30 milioni. A gennaio il Como ne aveva offerti circa 40, però con la scadenza contrattuale più ravvicinata è possibile che le proposte siano più basse di quelle del club lariano.

Come Hernandez, anche Mike Maignan va in scadenza nel 2026, quindi attenzione pure alla sua situazione. E attenzione a Tijjani Reijnders, che nonostante il rinnovo firmato poco tempo fa potrebbe non essere sicuro al 100% di rimanere. Tutto dipenderà dal tipo di offerta che arriverà. In questi giorni si parla di un forte interessamento del Manchester City. Se i Citizens dovessero mettere sul tavolo 70 milioni, allora il Milan potrebbe anche riflettere su una eventuale cessione. Come successo con Sandro Tonali nell’estate 2023, quando fu ceduto per 60 milioni più bonus al Newcastle United. Potrebbe ripetersi un’operazione simile.