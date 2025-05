C’è la data per il direttore sportivo, tutto svelato in casa Milan

Tra non molto arriveranno novità sul nuovo ds rossonero: ecco cosa sta succedendo.

La stagione del Milan è stata fallimentare e ci si aspettano dei cambiamenti importanti per evitare il bis della prossima. Delle novità sono attese a ogni livello: società, allenatore e squadra.

Da settimane si parla dell’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, considerato fondamentale per rinforzare un management che ha dimostrato enormi limiti negli ultimi due anni. L’ideale sarebbe assumere un profilo di esperienza in grado di dare la direzione giusta all’area tecnico-sportiva rossonera. La triade Furlani-Moncada-Ibrahimovic non si è dimostrata all’altezza, troppi errori evitabili sono stati commessi.

Inizialmente si era parlato dell’arrivo di Fabio Paratici, ex Juventus e Tottenham, però poi questa pista era sfumata. Successivamente ci sono stati colloqui con Igli Tare e altri candidati. Oggi non è ancora chiaro chi andrà a ricoprire quel delicato ruolo.

Milan, nuovo ds: le ultime news

Secondo alcune indiscrezioni il nome preferito di Giorgio Furlani è quello di Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta. Ha svolto un ottimo lavoro a Bergamo, dopo aver fatto bene all’Hellas Verona, e forse sarebbe un profilo adatto per avviare un nuovo progetto di rilancio.

D’Amico è legato all’Atalanta da un contratto fino a giugno 2027 e a fine aprile Luca Percassi, amministratore delegato nerazzurro, ha dichiarato che sarebbe rimasto. Parole che sembravano aver posto fine a ogni possibilità di vederlo a Milano. Tuttavia, Furlani non si è completamente arreso. Secondo alcuni rumors, l’AD del Milan farà un tentativo a fine stagione. Parlerà con l’Atalanta per vedere se esista la possibilità di liberarlo.

Per sostituire D’Amico sono già trapelati i nomi di Sean Sogliano (oggi all’Hellas Verona) e di Frederic Massara (lascerà il Rennes, è già ufficiale). Bisognerà attendere la fine del campionato per capire chi andrà a ricoprire l’incarico in rossonero.

Anche se il ds dell’Atalanta viene indicato come il favorito di Furlani, nelle ultime ore è emerso un altro profilo che piacerebbe molto: si tratta di Lee Congerton, ex responsabile per lo sviluppo internazionale dell’area sport proprio del club bergamasco. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, la quale spiega che adesso ci sarebbe il 51enne gallese in pole position.

Congerton è stato responsabile scouting al Chelsea, al Celtic Glasgow e al Leicester City, direttore tecnico all’Amburgo e direttore sportivo al Sunderland. È approdato all’Atalanta nel marzo 2022 e se n’è andato due anni dopo per accettare l’offerta dell’Al Ahli, squadra della Saudi Pro League dove lavora tuttora e che ha in squadra anche l’ex rossonero Franck Kessie.

Ha avuto un ruolo importante nell’arrivo a Bergamo di giocatori come Ademola Lookman, Ederson e Rasmus Hojlund. Ha esperienza e vanta ottimi rapporti internazionali. Vedremo se toccherà a lui diventare il nuovo ds del Milan.