Maignan via, il sostituto arriva dalla Serie A: colpo low cost dei rossoneri

Il futuro del portiere francese potrebbe non essere a Milano, intanto trapelano nomi di chi potrebbe rimpiazzarlo in porta.

A fine stagione ci saranno tante questioni che il Milan dovrà affrontare con una certa urgenza. Tra queste la situazione contrattuale di Mike Maignan.

Il portiere francese va in scadenza a giugno 2026 e dunque è importante arrivare a una scelta definitiva nelle prossime settimane. La scelta sembrava già fatta mesi fa, quando era trapelato che tra il club e l’ex Lille esistesse già un accordo verbale per il rinnovo fino a giugno 2028. Nuovo stipendio da 4,5-5 milioni di euro netti annui, un bell’aumento rispetto ai 2,8-3 milioni che percepisce oggi.

Nonostante questa intesa raggiunta, non c’è stata poi la formalizzazione. Qualcosa è cambiato e oggi non è chiaro se le parti arriveranno alle firme a giugno. Ci sono tanti dubbi, anche se MM16 è il capitano della squadra rossonera.

Milan, addio Maignan? Ecco dei nomi per sostituirlo

Nel caso in cui il Milan non rinnovasse il contratto di Maignan, la cessione diventerebbe qualcosa di automatico. Non si può certamente permettere di tenere un portiere che nel 2026 andrebbe via a parametro zero. Stesso discorso per Theo Hernandez, terzino con la stessa scadenza contrattuale del connazionale.

Mike non avrà problemi a trovare una sistemazione. In questi mesi si è parlato di squadre della Premier League come Chelsea, Manchester United e Aston Villa. Tutte hanno le risorse per presentare delle buone offerte sia al Milan sia a lui. Per il cartellino non si potrà chiedere la luna, considerata la scadenza contrattuale ravvicinata, però il club rossonero potrebbe riuscire a incassare circa 20-25 milioni.

Per l’eventuale sostituzione stanno già trapelando dei nomi. Tuttosport conferma le indiscrezioni su Mile Svilar, serbo classe 1999 in forza alla Roma e a sua volta in scadenza nel 2026. La dirigenza giallorossa sta lavorando al rinnovo e trapela abbastanza ottimismo sul raggiungimento di un accordo. L’ex Benfica è felice nella capitale e l’eventuale raggiungimento della qualificazione in Champions League gli darebbe un motivo ulteriore per restare.

Un altro profilo monitorato dal Milan, secondo Tuttosport, è David De Gea. Il 34enne spagnolo ha un contratto che scade a giugno 2025, però la Fiorentina ha un’opzione per prolungarlo di un altro anno. A Firenze si è rilanciato ad alti livelli, dopo un anno senza squadra e la precedente esperienza al Manchester United. Ha grande esperienza e potrebbe essere un buon colpo. Prima, però, si confronterà con la società viola per parlare dei progetti futuri.