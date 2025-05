Theo Hernandez ha detto sì, trasferimento shock in Serie A: Milan allibito

Clamorosa indiscrezione sul futuro del nazionale francese: una squadra italiana lo ha messo nel mirino.

Il Milan non disputerà alcuna competizione europea nella prossima stagione e questo significa che dovremmo vedere qualche cessione onerosa nel prossimo calciomercato estivo. Senza i tanti milioni derivanti dalla partecipazione alla Champions League, il club dovrà trovare fare le mosse giuste per tenere in ordine il bilancio e al tempo stesso migliorare la squadra.

Tra coloro che possono lasciare Milanello c’è Theo Hernandez, il cui contratto va in scadenza a giugno 2026. La trattativa per il rinnovo non è mai entrata nel vivo in questi mesi. Anche se l’agente Manuel Garcia Quilon aveva dichiarato che il giocatore voleva rimanere in rossonero, la società non si è mai impegnata troppo in questa negoziazione. Anzi, a gennaio aveva detto sì ai circa 40 milioni di euro offerti dal Como per comprare il cartellino.

L’ex Real Madrid non viene ritenuto indispensabile per il progetto, quindi potrebbe andarsene. Non sembra esserci intenzione di garantirgli un rinnovo del contratto con aumento dello stipendio. Oggi percepisce circa 4,5 milioni netti annui, le sue prestazioni nelle ultime due stagioni non lo hanno aiutato a meritarsi un “premio”.

Calciomercato Milan, una rivale vuole Theo Hernandez: le ultime news

Hernandez si trova bene a Milano, dove vive con la compagna Zoe Cristofoli e i due figli, però la sensazione è che posa traslocare nei prossimi mesi. Da capire dove andrà, dato che in questo momento non è trapelata l’esistenza di offerte specifiche per lui. Sicuramente non mancheranno, però probabilmente bisognerà attendere giugno per avere delle idee più chiare.

Secondo quanto rivelato da Matteo Zorloni di Telelombardia, la Juventus si starebbe muovendo per Theo: proposta simile a quella avanzata dal Como a gennaio. Il giocatore avrebbe già espresso gradimento per un eventuale trasferimento a Torino. Operazione vincolata alla cessione di Andrea Cambiaso. Si attendono conferme in merito a questa indiscrezione sorprendente.

Ci sembra difficile immaginare Hernandez con la maglia bianconera. Più facile pensare a un trasferimento all’estero, anche se oggi non risultano delle offerte. Potrebbe farsi avanti il Bayern Monaco, che per tanti mesi dovrà fare a meno di Alphonso Davies sulla fascia sinistra. Dalla Spagna era trapelato che Theo si fosse offerto al Real Madrid per un ritorno, però i blancos hanno altri piani per la propria corsia mancina.