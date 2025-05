A 16 milioni si chiude: il Milan lo cede in Premier League

Il club rossonero è pronto a vendere un giocatore che non rientra più nel progetto: il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra.

Ci dovrebbero essere tanti cambiamenti nella squadra nella prossima stagione. Il Milan ha disputato una stagione fallimentare, non qualificandosi a nessuna competizione europea. Inevitabile dover apportare delle modifiche all’organico che in questi mesi ha deluso. Pochi i giocatori da salvare.

Sarà sicuramente interessante vedere quali saranno le novità durante la prossima sessione estiva del calciomercato. Presto dovrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo (Igli Tare sembra vicino) e avrà un compito molto impegnativo tra entrate e uscite, anche perché dovrà operare senza gli incassi della Champions League.

I tifosi, furiosi per come è andato quest’anno, si aspettano una campagna di rafforzamento all’altezza. Fondamentale vendere bene chi non rientra più nel progetto e trovare gli innesti giusti a buon mercato.

Calciomercato Milan, due anni semi-anonimi: sarà addio

Tra i calciatori destinati a lasciare Milanello c’è sicuramente Yunus Musah, che non ha affatto impressionato da quando è arrivato nel calciomercato estivo 2023. Ha fatto certamente qualche prestazione positiva, ma poche per giustificare l’investimento da 21,2 milioni di euro effettuato per comprarlo dal Valencia dopo una trattativa che non è stata brevissima.

Il nazionale americano si è distinto per la sua duttilità tattica, avendo interpretato più ruoli, ma forse il fatto di aver cambiato spesso e di non aver avuto grande continuità in campo non lo ha aiutato. A volte ha commesso errori grossolani e in questa stagione Sergio Conceicao è persino arrivato a sostituirlo durante il primo tempo delle partite contro Lazio e Fiorentina. Momenti sicuramente difficili per il giocatore, che in più di un’occasione è stato anche fischiato dai suoi tifosi.

Da ricordare che nell’ultima partita del girone di Champions League contro la Dinamo Zagabria era partito titolare e dopo neanche 40 minuti ha dovuto lasciare il campo per doppia ammonizione. Una situazione che gli ha attirato parecchie critiche e che ha condizionato il Milan in un match decisivo, poi perso, con annessa mancata qualificazione diretta agli Ottavi della competizione.

Salvo colpi di scena, Musah verrà venduto durante il mercato estivo 2025. Ha delle richieste della Premier League e potrebbero arrivarne anche da altri campionati, Serie A compresa. L’estate scorsa era trapelato un gradimento da parte di Antonio Conte, allenatore del Napoli. Vedremo se ci sarà un tentativo del club azzurro, nel caso in cui l’allenatore pugliese dovesse rimanere in panchina.

Al 30 giugno 2025 il valore residuo del suo cartellino si dovrebbe aggirare sui 12,7 milioni: vendendolo sopra questa cifra, il Milan metterebbe a bilancio una plusvalenza. Ipotizzabile che possano arrivare delle proposte da 16-18 milioni, magari con dei bonus previsti. L’ex di Arsenal e Valencia è un classe 2002 e ha margini di miglioramento, forse Milano non è il posto migliore per lui in questo momento della sua carriera e gli farebbe bene ripartire da un’altra squadra per essere maggiormente pronto a giocare in una piazza così esigente e ricca di pressioni.