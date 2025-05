Delusione tremenda, il Milan lo presta in Serie B in estate

Uno dei calciatori che ha deluso in questa stagione è destinato a lasciare Milanello: possibile un prestito nel campionato cadetto per rilanciarsi.

Giorgio Furlani lo ha detto chiaramente: la stagione è stata un fallimento. Il suo discorso riguardava la Prima Squadra, appena sconfitta in finale di Coppa Italia dal Bologna, ma può essere allargato anche al Milan Futuro.

L’Under 23 creata per valorizzare giovani calciatori in Serie C è retrocessa in Serie D dopo aver perso il playout contro la SPAL. All’andata i rossoneri di Massimo Oddo erano riusciti a vincere 1-0 in casa, poi hanno perso 2-0 a Ferrara e sono stati condannati. Ci potrebbe essere ancora la speranza di un ripescaggio per evitare la retrocessione, però per questo bisognerà attendere di capire quali società avranno dei problemi che ne impediranno l’iscrizione alla Serie C.

Milan Futuro, che flop: sicura la cessione in estate

Ci sono diversi calciatori che non continueranno a far parte del Milan Futuro indipendentemente dal campionato in cui giocherà la squadra. Uno di questi è certamente Silvano Vos.

Il 20enne olandese era arrivato dall’Ajax nella scorsa sessione estiva del calciomercato: un investimento di circa 5 milioni di euro suddivisi tra parte fissa e bonus. Dopo aver impressionato positivamente nella partita di esordio contro il Carpi, il giovane centrocampista non è riuscito poi a ripetersi e la sua stagione è stata un vero disastro. 15 presenze totali, 0 gol e 0 assist. Oddo non lo ha mandato in campo neanche per un minuto nei match di playout contro la SPAL. La sua ultima apparizione in campo risale al 2 marzo scorso, Legnago-Milan Futuro 2-1: partito titolare, fu sostituito dopo il primo tempo.

Si pensava che il ragazzo cresciuto nel florido settore giovanile dell’Ajax avrebbe fatto la differenza nella Serie C italiana. Non è stato così. Vos, che con la Prima Squadra dei Lancieri aveva collezionato 17 presenze complessive, ha pesantemente deluso le aspettative. Doveva essere una stella dell’Under 23 rossonera, invece è stato un grande flop. Davvero un peccato, sia per lui sia per il Milan Futuro.

Il centrocampista olandese non è destinato a rimanere a Milano nella prossima stagione. Probabilmente ci sarà una cessione con la formula del prestito. Ci sono squadre della Serie B che hanno effettuato sondaggi, non è esclusa una permanenza in Italia. Da non scartare neppure un eventuale ritorno nei Paesi Bassi, dove una squadra di medio-bassa classifica della Eredivisie potrebbe dargli minutaggio e permettergli di dimostrare il suo valore.