Il Milan paga la clausola e scippa Fonseca: super colpo dal Lione

La società rossonera ha messo nel mirino un calciatore dell’OL, sarebbe un grande innesto: ma attenzione alla tanta concorrenza.

La stagione fallimentare del Milan testimonia che sono stati commessi tanti errori e che servirà porvi rimedio nel prossimo calciomercato estivo. Non bisogna sbagliare il nome dell’allenatore ed è necessario fare le scelte giuste anche nella costruzione della squadra.

Serviranno interventi in ogni reparto e per capire bene come si evolverà la campagna acquisti-cessioni bisognerà attendere anche l’ingaggio del nuovo allenatore, oltre che del nuovo direttore sportivo. Per quest’ultimo sembra quasi fatta, Igli Tare viene dato a un passo dall’arrivo in rossonero. La prossima settimana potrebbe essere quella dell’ufficialità.

In base al tecnico che verrà scelto, capiremo il tipo di modulo e che orientamento potrebbe avere il mercato rossonero. In ogni caso, ci saranno diversi cambiamenti da fare l’organico, altrimenti sarà un’altra stagione complicata la prossima.

Calciomercato Milan, idea dall’OL: le ultime news

Considerando che il Milan non disputerà la prossima Champions League, sarà interessante vedere chi dei big non farà più parte della squadra. Già si parla del forte interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders, delle incertezze sul futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez, della trattativa per il rinnovo messa in standby da Christian Pulisic.

La dirigenza rossonera deve farsi trovare pronta nel caso in cui dovesse ritrovarsi a sostituire qualcuno dei suoi migliori calciatori. In questi giorni è nuovamente emerso il nome di un giocatore che piace tanto: Rayan Cherki. Il giornalista Santi Aouna di Footmercato.net ha rivelato che il Milan ha avuto un contatto con l’Olympique Lione per parlare dell’esterno francese classe 2003. Non c’è ancora un’offerta, però l’interesse esiste e non potrebbe essere diversamente, dato che si sta parlando di un giocatore di ottimo valore.

Cherki in questa stagione ha totalizzato 12 gol e 20 assist in 44 presenze. Agisce come ala destra offensiva, ma può essere schierato anche da trequartista. In questi mesi è stato allenato da Paulo Fonseca, trasferitosi all’OL dopo il licenziamento dal Milan.

Ci sono molte squadre sulle tracce del nazionale francese, in Italia si parla anche dell’Atalanta. Il contratto di Cherki scade a giugno 2026 e pertanto il trasferimento potrebbe concretizzarsi per una cifra non esagerata. Sembra esserci una clausola di risoluzione da 22,5 milioni di euro, soldi che il Lione conta di incassare in estate. Non sarà facile assicurarsi il calciatore, la concorrenza è tanta. Certamente per il Milan sarebbe un ottimo innesto.