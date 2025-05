Milan, ufficiale la doppia firma: blindati due talenti

Il club rossonero ha ufficializzato due accordi: ecco i dettagli delle operazioni concluse.

Il Milan ha quasi definito l’ingaggio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e, col campionato ormai arrivato all’ultima giornata, si appresta ad affrontare più intensamente ogni situazione aperta tra rinnovi di contratto e calciomercato. Ci sono alcuni casi particolarmente spinosi e per i quali è possibile qualsiasi scenario

Ad esempio, Mike Maignan e Theo Hernandez vanno in scadenza a giugno 2026 e non è ancora chiaro quale sarà il loro futuro. Il portiere ex Lille era stato vicino al rinnovo, poi la trattativa ha subito uno stop: le parti si incontreranno a breve per confrontarsi e arrivare a una decisione. Invece, il connazionale non è mai stato vicino alla firma e oggi appare più probabile la cessione rispetto a un prolungamento contrattuale.

In standby anche il rinnovo di Christian Pulisic, il cui contratto attuale scade a giugno 2028 e prevede un’opzione per estenderlo di un anno. I negoziati erano andati avanti bene nei mesi scorsi, si parlava di intesa raggiunta e poi pare che l’ex Chelsea abbia preferito attendere prima di firmare. Vuole garanzie sul progetto tecnico.

Calciomercato Milan, ufficiali due rinnovi: il comunicato

Anche tra i giovanissimi rossoneri c’è qualcuno a cui dover rinnovare il contratto. Ad esempio Mattia Liberali, 18enne fantasista della Primavera in scadenza a giugno 2026. È uno dei talenti più promettenti e il Milan ha l’obbligo di trovare un accordo con il suo agente. Non si può perdere un ragazzo con il suo potenziale.

In attesa di vedere gli sviluppi riguardanti Liberali, il club ha rinnovato i contratti di altri due giocatori usciti dal vivaio: Lorenzo Torriani e Davide Bartesaghi. Oggi pomeriggio è stato diramato il comunicato ufficiale: entrambi hanno firmato fino a giugno 2030. Il portiere andava in scadenza nel 2027, mentre il terzino nel 2026. Si tratta di due 2005 sui quali il Milan ripone fiducia per il futuro.

Sia Torriani sia Bartesaghi hanno fatto parte anche del progetto Milan Futuro in Serie C in questa stagione, ma sono stati aggregati pure alla Prima Squadra; il particolare il portiere nato a Vimodrone, che è stato il vice di Mike Maignan fino al rientro di Marco Sportiello dall’infortunio accusato durante la tournée estiva negli Stati Uniti. Ha anche debuttato in Champions League contro il Liverpool a San Siro, sostituendo il francese, che aveva dovuto lasciare il campo per infortunio. Un’altra presenza in Prima Squadra l’ha collezionata in Coppa Italia contro il Sassuolo. Per il terzino, invece, 6 presenze totali con i “grandi”. Da vedere se nella prossima stagione resteranno o partiranno in prestito.