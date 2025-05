Milan, novità ufficiale: debutta contro il Monza, tifosi scatenati

Il club rossonero ha ufficializzato una cosa molto importante: ecco di cosa si tratta.

La stagione del Milan è stata definita con la parola “fallimento” da Giorgio Furlani, che ha riconosciuto che sono stati commessi errori in questi mesi. Fondamentale apportare dei correttivi per rilanciarsi nella prossima annata sportiva, purtroppo priva di partecipazione alle coppe europee.

Rimane una partita di Serie A da disputare, domenica 23 maggio contro il Monza a San Siro. Il clima non sarà dei migliori. La Curva Sud Milano ha già annunciato che nel pomeriggio ci sarà un raduno nel piazzale di Casa Milan, la sede del club, dove probabilmente verrà manifestato il malcontento nei confronti della dirigenza. E una volta a San Siro, gli ultras rimarranno nel loro settore per i primi 15 minuti, poi abbandoneranno lo stadio. Delusione e rabbia sono i sentimenti che vanno per la maggiore all’interno della tifoseria rossonera.

Verso Milan-Monza: ufficiale la nuova maglia 2025/2026

A pochi giorni da Milan-Monza il club rossonero e il partner tecnico Puma hanno svelato il nuovo Home Kit dei rossoneri per la stagione 2025/2026. Farà il debutto domenica nell’ultima partita di questo campionato.

Le classiche strisce verticali rossonere sono arricchite da fiamme che le attraversano e da uno stemma rosso fuoco che è al centro di discussioni tra i tifosi. Molti avrebbero preferito l’utilizzo dello stemma classico, la versione adottata per la maglia 2025/2026 ha ricevuto tante critiche: in tanti la ritengono una sorta di “oltraggio” alla storia del Milan.

I testimonial maschili usati per pubblicizzare la nuova maglia sono Mike Maignan, Matteo Gabbia, Kyle Walker, Theo Hernandez, Christian Pulisic, Rafael Leao e Santiago Gimenez. Tra di loro c’è qualcuno al centro di voci di mercato e non è detto che siano tutti destinati a rimanere al Milan nella prossima stagione.

Ad esempio, il riscatto di Walker dal Manchester City viene dato per poco probabile: il club non sembra orientato a investire i 5 milioni di euro che erano stati pattuiti. Inoltre, l’ex Tottenham ha quasi 35 anni e andrebbe a percepire uno stipendio da 4-4,5 milioni netti annui fino al 2027.

Maignan ed Hernandez hanno i contratti in scadenza a giugno 2026: senza rinnovi, le cessioni diventeranno inevitabili. In standby la trattativa per il rinnovo di Pulisic, che vuole prima chiarezza sul progetto del Milan. Leao accostato ad Atletico Madrid e Barcellona, anche se per il momento non c’è nulla di concreto.