Reijnders via, il Milan ha fissato il prezzo: arriva l’ok dei rossoneri

Il futuro del centrocampista olandese potrebbe essere lontano da Milano: con una super offerta, difficile trattenerlo.

Il Milan non disputerà la prossima Champions League e nessun’altra competizione europea, normale che i tifosi siano preoccupati per il mercato. La preoccupazione è legata sia alla campagna acquisti, da fare con meno risorse, sia all’eventualità che possano partire dei calciatori che oggi sono importanti per la squadra.

Giorgio Furlani prima di Milan-Monza ha parlato chiaro a DAZN: “Per come siamo gestiti, non c’è nessuna necessità di fare sacrifici. Non mi focalizzerei sui giocatori partenti, ma su cosa dobbiamo fare per integrare e rafforzare la squadra”. Le parole dell’amministratore delegato rossonero sembrano un po’ rassicuranti per i tifosi, però poi ci sono dinamiche di calciomercato che possono andare diversamente. Tutto dipende dai soldi che ci sono in ballo e dalle volontà dei protagonisti.

Reijnders tra Milan e Manchester City: la situazione

Un calciatore di cui si parla molto da qualche giorno a questa parte è Tijjani Reijnders, finito nel mirino del Manchester City. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative e con la necessità di rimpiazzare Kevin De Bruyne, i Citizens sono già al lavoro per tornare vincenti. Pep Guardiola ha indicato i profili graditi alla dirigenza e tra questi c’è anche il centrocampista del Milan.

Anche se Furlani ha dichiarato espressamente che il club non è obbligato a fare cessioni pesanti, una ricca offerta da Manchester potrebbe cambiare lo scenario. Secondo quanto spiegato dal Corriere dello Sport, a 70 milioni di euro più bonus l’affare dovrebbe andare in porto. Probabilmente, il City partirà da un’offerta base di circa 60 milioni, però il Milan non l’accetterà e proverà a strappare più soldi.

Reijnders ha disputato una stagione di alto livello, mettendo assieme 15 gol e 5 assist in 54 presenze totali. Rispetto a una prima annata rossonera in cui aveva dimostrato qualità tecniche non abbinate a sufficiente efficacia in fase offensiva, ha avuto una crescita enorme. I suoi inserimenti si sono dimostrati spesso pericolosi per le squadre avversarie, inoltre il nazionale olandese è uno che sa rendersi insidioso pure con tiri da fuori area.

Certamente, va migliorata la fase difensiva, che probabilmente è un po’ il suo punto debole. Ma l’ex AZ Alkmaar ha certamente il potenziale per compiere un altro salto di qualità e diventare un centrocampista ancora più completo. Vedremo se lo farà con il Milan o con il Manchester City questo salto.