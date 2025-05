Ufficiale, Milan ai preliminari di Coppa Italia: ecco l’avversaria

Campionato fallimentare dei rossoneri, arriva un’altra brutta notizia dopo l’ultima giornata.

Il Milan ha fallito tutti gli obiettivi dopo aver vinto la Supercoppa Italiana a gennaio. Avrebbe potuto rendere un po’ meno amara la stagione vincendo anche la Coppa Italia, ma ha perso la finale contro il Bologna e ha visto sfumare la chance di qualificarsi alla prossima Europa League.

I rossoneri non disputeranno nessuna competizione europea e questo testimonia quanto brutta sia stata l’annata. Tanti errori commessi, come sottolineato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, che non ha esitato a parlare di fallimento per descrivere quanto successo.

Milan, altra beffa dopo l’ultima giornata di Serie A

Il campionato del Milan è terminato sabato sera con la partita vinta 2-0 a San Siro contro il Monza. Si è giocato con un clima non ideale per la squadra di Sergio Conceicao, dato che gli ultras sono stati presenti solo per 15 minuti e poi se ne sono andati. Fischi e cori di protesta sia prima che dopo, oltre alla contestazione avvenuta a Casa Milan nel pomeriggio. Un momento delicato per la società, presa di mira e chiamata a reagire per la prossima stagione.

I rossoneri attendevano questa domenica di partite di Serie A per sapere se avrebbero dovuto partecipare al turno preliminare della Coppa Italia 2025/2026. Purtroppo, dovranno farlo. La Fiorentina ha sconfitto 3-2 l’Udinese al Bluenergy Stadium e ha anche scavalcato la Lazio in classifica, prendendosi la qualificazione alla prossima Conference League.

Al Milan sarebbe servita la sconfitta dei viola a Udine per arrivare settimo ed evitare i preliminari di Coppa Italia. Solitamente l’ottavo posto garantisce l’accesso diretto agli Ottavi della competizione nazionale, ma in questo caso non è così perché il Bologna è arrivato nono e in quanto vincitore dell’edizione 2024/2025 ha diritto ad accedervi. La squadra ottava in campionato viene beffata in questo caso.

Il Milan affronterà il Bari ad agosto. Da ricordare che nei mesi scorsi erano state annunciate le amichevoli contro l’Arsenal a Singapore (23 luglio) e contro il Liverpool a Hong Kong (26 luglio). Il 31 luglio, invece, è prevista la sfida in Australia contro il Perth Glory.