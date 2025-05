Calabria-Bologna, siamo già ai saluti: è pronto a dire sì alla rivale del Milan

Il terzino rossoblu potrebbe cambiare nuovamente maglia nella prossima stagione: ecco quale squadra lo vuole.

La finestra invernale del calciomercato ha portato più cambiamenti in casa Milan. Uno di questi è stato rappresentato dalla cessione di Davide Calabria, calciatore cresciuto nel settore giovanile e che ha lasciato il club con anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Il 28enne bresciano aveva un accordo che scadeva alla fine di giugno 2025 e comunque non ci sarebbe stato il rinnovo. Il fatto che si fosse creata qualche tensione tra lui e Sergio Conceicao ha probabilmente favorito la partenza anticipata. È stato il Bologna ad accoglierlo, prelevandolo con la formula del prestito secco fino a fine stagione.

In maglia rossoblu le cose non sono andata male per il terzino, 13 presenze (8 da titolare) e una Coppa Italia alzata dopo aver sconfitto proprio il Milan in finale. E adesso?

Calciomercato, futuro Calabria: addio Bologna per un’altra italiana?

Non è ancora chiaro se il Bologna voglia tenere Calabria, che al Milan percepiva uno stipendio di circa 2 milioni di euro netti annui e che non vorrebbe allontanarsi troppo da questa cifra. Il parere di Vincenzo Italiano, fresco di rinnovo fino a giugno 2027, potrebbe incidere.

Tuttavia, la sensazione è che il terzino italiano possa lasciare Bologna. Se non riceverà un’offerta contrattuale da almeno 1,5 milioni a stagione, la sua permanenza in Emilia terminerà. Non avrà problemi a trovare una nuova sistemazione, squadre interessate a lui non mancano.

Prima del passaggio al Bologna, si era parlato spesso della Roma come possibile destinazione. E non va scartata in questo momento, anche se bisognerà vedere chi sarà il prossimo allenatore giallorosso. Sembra che il club giallorosso sia in pressing su Gian Piero Gasperini, allenatore che gioca con la difesa a tre. Da capire se uno come Calabria, più terzino da difesa a quattro, possa tornargli utile lo stesso come laterale.

Altra opzione può essere la Lazio, che pare intenzionata a riprendere Maurizio Sarri. L’allenatore toscano ha il 4-3-3 come modulo preferito, dunque sarebbe adatto all’ex capitano del Milan. In biancoceleste ritroverebbe Alessio Romagnoli, suo compagno tra il 2015 e il 2022.

Da non escludere soluzioni all’estero, dalla Turchia erano arrivate delle richieste nel recente passato. Inoltre, va ricordato che Calabria è seguito da un’agenzia spagnola e non si può scartare totalmente l’ipotesi di un’avventura nella Liga, anche se la permanenza in Serie A rimane la prima scelta del giocatore.