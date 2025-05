Torna al Milan dal prestito ma va via subito: stavolta lo prende il Napoli

Un calciatore rossonero potrebbe andarsene immediatamente dopo il rientro a Milanello: i campioni d’Italia ci pensano.

Igli Tare ha tanto lavoro da fare in queste settimane e tra i temi di cui occuparsi c’è anche quello inerenti i giocatori che rientrano dei prestiti. Pochissimi dovrebbero essere riscattati, quindi il nuovo direttore sportivo del Milan dovrà essere bravo a piazzare rapidamente e a buone condizioni chi non rientra più nel progetto.

Uno sicuro di essere riscattato è Pierre Kalulu, per il quale la Juventus dovrebbe investire i 14 milioni di euro pattuiti. Possibile anche che l’acquisto di Devis Vasquez da parte dell’Empoli, che può assicurarsi il cartellino per circa 1 milione. Il Bologna sta pensando di tenere Tommaso Pobega, però vorrebbe uno sconto rispetto ai 12 milioni che erano stati concordati per il diritto di riscatto. Gli altri, salvo colpi di scena torneranno a Milano.

Dal Milan al Napoli: indiscrezione di mercato a sorpresa

La Fiorentina ha già annunciato ufficialmente che non riscatterà Yacine Adli, quindi non arriveranno i 10,5 milioni concordati l’estate scorsa per l’eventuale acquisto. Il club viola aveva versato 1,5 milioni per il prestito oneroso e ha deciso di non puntare ancora sul centrocampista francese, che era partito abbastanza bene in questa stagione e poi è diventato meno centrale nel progetto di Raffaele Palladino. In totale ha collezionato 35 presenze condite da 5 gol e 7 assist, numeri non pessimi.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Adli. L’ex Bordeaux è un giocatore con buone qualità tecniche ed è anche abbastanza duttile tatticamente, per questo viene molto apprezzato. Considerando che il suo contratto con il Milan scadrà a giugno 2026, c’è la possibilità di acquistare il suo cartellino a una cifra non elevatissima. Forse potrebbero bastare 8 milioni, che consentirebbero comunque al club rossonero di mettere una plusvalenza a bilancio.

Certamente una piazza come Napoli è gradita ad Adli, che in maglia azzurra avrebbe la possibilità di giocare in Champions League e di crescere ulteriormente sotto la guida di un allenatore come Antonio Conte. Improbabile che possa tornare a Milano per restare, l’obiettivo di Tare sembra quello di venderlo, al prezzo più alto possibile ovviamente.