Dal Milan alla Bundesliga, assalto confermato: 25 milioni e addio

Il futuro di un calciatore rossonero potrebbe essere in Germania: attesa un’offerta concreta nelle prossime settimane.

Ingaggiato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, adesso al Milan è tempo di pensare alle operazioni di calciomercato. Il direttore sportivo Igli Tare ha tanto da fare tra entrate e uscite. Assieme al tecnico dovrà fare delle valutazioni sull’organico attuale, decidendo chi confermare e chi cedere.

Ci saranno interventi in ogni reparto, a partire dalla difesa. In questi giorni si sta parlando insistentemente della probabile cessione di Theo Hernandez, in scadenza a giugno 2026 e lontanissimo dalla possibilità di poter firmare un rinnovo. Il suo agente Manuel Garcia Quilon è stato a Casa Milan per incontrare la dirigenza e sono state sostanzialmente concordate le condizioni per la vendita.

Se il procuratore spagnolo porterà offerte di una certa entità economica, allora il trasferimento si potrà concretizzare. C’è in corso un tentativo dell’Al Hilal, anche se l’Arabia Saudita non è una destinazione che sembra convincere Theo. L’ex Real Madrid non è comunque l’unico del reparto difensivo a poter lasciare Milanello.

Calciomercato Milan, il difensore può finire in Germania

Tra i difensori centrali c’è la possibilità che venga ceduto Fikayo Tomori, che il Milan avrebbe voluto cedere già durante la scorsa sessione invernale del calciomercato. Il prezzo è fissato a 25 milioni di euro, possibili richieste dalla Premier League per l’ex Chelsea.

E almeno 25 milioni serviranno anche per Malick Thiaw, un altro al centro di rumors di mercato. In questi giorni in Germania hanno confermato l’interesse del Bayer Leverkusen, che punta a comprare due difensori centrali. Il quotidiano BILD scrive che uno degli obiettivi è proprio il tedesco del Milan, che ha già un passato nelle Aspirine.

La cessione di Thiaw a 25 milioni permetterebbe alla società rossonera di mettere a bilancio una buona plusvalenza, dato che il costo residuo a bilancio il 30 giugno 2025 sarà di 3,587 milioni. Al momento non si conosce il pensiero di Allegri sull’ex Schalke 04, ma una sua cessione non stupirebbe.

L’estate scorsa si era parlato dell’interesse del Newcastle United, che poi non presentò un’offerta giudicata congrua dal Milan. La trattativa si arenò abbastanza rapidamente. Vedremo se il Bayer Leverkusen, che in difesa perderà un titolarissimo come Jonathan Tah (ufficiale il passaggio a parametro zero al Bayern Monaco), sarà la prossima destinazione di Thiaw.