Scambio Milan-Torino, i rossoneri partono subito col botto

Il club rossonero e quello granata potrebbero mettere in piedi una importante operazione di mercato nelle prossime settimane: ecco i dettagli.

Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, adesso Igli Tare è impegnato nel calciomercato. Vuole costruire un Milan competitivo, in grado di lottare per lo Scudetto: sarebbe il ventesimo, quello della seconda stella.

Il nuovo direttore sportivo sa che ogni reparto della squadra andrà migliorato, a maggior ragione se dovesse esserci qualche cessione eccellente. Non è un segreto che il Manchester City stia provando a comprare Tijjani Reijnders e con un’offerta di circa 75 milioni di euro lo porterebbe alla corte di Pep Guardiola. Per il centrocampo rossonero sarebbe una enorme perdita e aumenterebbe la necessità di rinforzare un settore che a prescindere avrebbe avuto bisogno di almeno un paio di innesti.

Centrocampo Milan, affare col Torino: le ultime news

Tra i profili graditi a Tare e Allegri per rinforzare la mediana c’è Samuele Ricci, gioiello del Torino che intende lasciare la maglia granata durante il calciomercato estivo. Vuole fare un passo in avanti nella sua carriera, approdando in una delle migliori squadre della Serie A. Urbano Cairo ha ottenuto la firma sul rinnovo del contratto in cambio della promessa di non ostacolare il suo desiderio.

Ovviamente, il patron del Torino non vuole regalare il cartellino di un suo titolare e chiede circa 30 milioni di euro per venderlo. Il Milan cercherà di strappare un prezzo un po’ più basso e potrebbe provare anche a inserire una contropartita tecnica per limitare l’esborso di denaro. Il Corriere dello Sport rivela che la pedina da offrire ai granata sarebbe Yacine Adli, di rientro dal prestito alla Fiorentina. Il club toscano ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10,5 milioni di euro.

Certamente l’ex Bordeaux sarebbe un grande colpo per il centrocampo del Torino, trattandosi di un calciatore dotato tecnicamente e che viene da una stagione discreta a Firenze (5 gol e 7 assist in 35 presenze). Da capire se una destinazione come quella granata gli possa interessare. Il suo contratto scade a giugno 2026, dunque il Milan lo venderà sicuramente durante il mercato estivo. Valutazione sugli 8 milioni. Vedremo se rientrerà nell’operazione Ricci.