Milan, scelto il nuovo difensore: Tare all’assalto per chiudere

La società rossonera ha deciso di puntare forte su un nuovo centrale difensivo: parte la trattativa per l’acquisto.

Sistemata la questione allenatore ingaggiando Massimiliano Allegri, adesso Igli Tare è focalizzato sulla costruzione della squadra per la prossima stagione. Il Milan deve tornare a lottare per lo Scudetto, questa è la missione dopo un’annata definita fallimentare anche dall’amministratore delegato Giorgio Furlani.

Ci sono tanti interventi da fare per migliorare l’organico, bisognoso di cambiamenti in ogni reparto. Partendo dalla difesa, serve capire chi partirà e chi resterà. Non è ancora chiaro quali siano le indicazioni di Allegri sui calciatori da tenere. In questi mesi è stata data per scontata la cessione di Fikayo Tomori, che il club aveva provato a vendere già nella finestra invernale del calciomercato. Da non escludere la sua partenza, soprattutto se dovessero arrivare offerte da 25 milioni di euro.

In questi giorni si è parlato di nuovo dell’interesse del Bayer Leverkusen per Malick Thiaw, valutato 25-30 milioni dal Milan. Almeno uno tra lui e Tomori partirà. Da vedere se arriveranno offerte anche per Strahinja Pavlovic e come reagirà il club rossonero. Nessun dubbio, invece, sulla permanenza di Matteo Gabbia.

Mercato Milan, colpo in Serie A: ecco il nuovo centrale

Per rinforzare il reparto difensivo ci sono più nomi nella lista della dirigenza. Uno di questi è Giovanni Leoni, classe 2006 in forza al Parma. Il giovane difensore italiano ha disputato una buona prima stagione in Serie A con 17 presenze. Anche se ha ancora molto da dimostrare, alcune squadre italiane hanno già deciso di farsi avanti per provare a comprarlo.

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha rivelato che il Milan vuole andare all-in su Leoni. Piace moltissimo ad Allegri, che lo ha visionato da vicino in tre partite giocate allo stadio Ennio Tardini. L’allenatore rossonero ha anche un ottimo rapporto con Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, e questo potrebbe favorire la trattativa.

Il club emiliano aveva speso circa 5 milioni di euro per acquistare Leoni dalla Sampdoria nell’agosto 2024. Ora si parla di un prezzo di almeno 15 milioni. Nonostante le poche presenze in Serie A, il Parma intende provare a capitalizzare al massimo una eventuale cessione. In alternativa, non sarebbe un problema tenere ancora al difensore e valorizzarlo ulteriormente nella prossima stagione, quando la valutazione potrebbe crescere.