Rafa Leao, un top club all’assalto: la reazione del Milan

L’esterno portoghese nel mirino di una importante società europea, offerta in arrivo? Intanto i rossoneri prendono posizione.

In questi giorni ci sono tanti rumors di mercato che riguardano il Milan, molto impegnato sia in entrata sia in uscita. Per quanto riguarda le cessioni, ci sono nomi forti che potrebbero lasciare Milanello.

Non è un segreto che siano in corso delle trattative per le cessioni di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. Il centrocampista olandese è un obiettivo del Manchester City e per circa 75 milioni di euro verrà venduto. I Citizens non hanno ancora messo sul tavolo la cifra richiesta, si attende un rilancio nelle prossime ore.

Se Reijnders è destinato a rimanere in Europa, invece Hernandez potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita. Ha un’offerta importante dall’Al Hilal: contratto triennale da 17-18 milioni di euro netti annui. La società della Saudi Pro League ne offre 30-35 al Milan. Theo non è ancora convinto, preferirebbe attendere qualche soluzione europea, però non è escluso che alla fine dica sì. I soldi proposti sono davvero tanti.

Milan, futuro Rafael Leao: la situazione

Non mancano indiscrezioni di mercato anche su Rafael Leao. Negli ultimi giorni è emerso un interessamento da parte del Bayern Monaco, campione dell’ultima Bundesliga e con un potenziale economico molto alto. Una destinazione che attrae qualsiasi calciatore di alto livello.

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha fatto il punto della situazione in un video sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano: “Conferme sull’interesse del Bayern per Leao. Ma il Milan alza il muro, non vuole vendere Leao, lo ritiene un pezzo fondamentale. Vedremo come si svilupperà questo tema, ma è giusto dire che il Bayern è molto attento alla situazione di Leao“.

Il Bayern Monaco è in agguato sull’esterno portoghese, però il Milan ha espresso chiaramente la propria posizione: il numero 10 rossonero è incedibile. Ovviamente, sappiamo bene che che calciatori incedibili al 100% ce ne sono raramente, tutto dipende dal tipo di offerta che viene presentata. Ma dalla Baviera arriveranno almeno 100 milioni di euro o più per provare a convincere il Diavolo? Difficile.

Leao era stato accostato anche all’Atletico Madrid e al Liverpool, però oggi non risultano esserci offerte concrete. Da non dimenticare il vecchio interesse del Barcellona, alle prese con una situazione finanziaria che teoricamente non permette spese pazze senza fare cessioni molto onerose. In questo momento, la sensazione è che il portoghese rimarrà al Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri.