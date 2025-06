Luka Modric al Milan, ormai è fatta: le cifre dell’accordo

Tutto vero, il centrocampista croato diventerà un nuovo calciatore rossonero: nelle scorse ore è stato raggiunto l’accordo totale.

Ha spiazzato tutti la notizia dell’interessamento del Milan per Luka Modric, giocatore di 39 anni che molti davano diretto verso campionati meno impegnativi. Ma il club rossonero si è fatto avanti con decisioni e ha condotto una rapida trattativa.

Nella giornata di ieri Igli Tare ha fatto un blitz in Croazia per incontrare Modric e convincerlo a sposare il progetto Milan. Ovviamente, si è parlato anche del contratto e sembra che il dialogo sia stato proficuo. Infatti, in questi minuti si parla di accordo raggiunto tra le parti. La leggenda croata ha dato l’ok e vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione.

Calciomercato Milan, Modric rossonero: le ultime notizie

Per Modric previsto un contratto annuale da 3,5-4 milioni di euro netti con opzione per un ulteriore anno. Avrebbe potuto guadagnare molto di più scegliendo destinazioni come Arabia Saudita, Qatar, Stati Uniti e altre ancora, ma ha preferito continuare a giocare in un campionato di alto livello come la Serie A.

Purtroppo, il Milan non gioca le coppe europee, però questo fattore torna utile nella gestione di un calciatore di 39 anni che nel 2026 vuole anche prendere parte al Mondiale con la Croazia. Un calendario di impegni più snello sarà di aiuto.

Modric dovrebbe arrivare a Milano all’inizio della prossima settimana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Ovviamente, va ricordato che comunque disputerà il Mondiale per Club con il Real Madrid. Anche se con i blancos è sotto contratto fino a fine giugno, farà parte del gruppo che parteciperà al torneo in programma negli Stati Uniti.

Tare ha chiuso questo importante colpo a zero proprio nel giorno in cui sembra fatta anche per la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Il Milan dovrebbe incassare circa 70 milioni di euro, bonus compresi. Una perdita enorme per il centrocampo e per tutta la squadra. Ovviamente, non basterà certamente Modric per rimpiazzare l’addio del nazionale olandese.

La società rossonera dovrà mettere a segno almeno altri due colpi nel reparto. Da capire anche cosa succederà con Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, due che non hanno sicuramente brillato nell’ultima stagione. Senza scordare che si spera di vendere i vari Tommaso Pobega, Ismael Bennacer e Yacine Adli, che hanno giocato in prestito nei mesi scorsi.