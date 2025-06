Il dopo Theo Hernandez è già deciso: non farà piacere ai tifosi

Clamorosa decisione in casa Milan ove è prevista una rivoluzione. Da Maignan a Theo Hernandez, ecco tutta la situazione.

Sono giorni di grande ansia tra i tifosi del Milan che sono consapevoli di stare vivendo un’autentica rivoluzione di mercato. Il club rossonero non si è qualificato per le competizioni europee per il prossimo anno ed il club vuole quindi sanare il bilancio e sono in tanti i big a poter salutare. Tijani Reijnders è andato al Manchester City di Pep Guardiola e ci sono altre situazioni criptiche come quelle legate a Mike Maignan e Theo Hernandez.

I due giocatori francesi hanno il contratto in scadenza a Giugno 2026 e senza rinnovo sono destinati alla cessione. Il portiere piace al Chelsea ma Allegri spera ancora di trovare un accordo mentre per Theo la distanza sembra essere troppo ampia, non ci sono chance di rinnovo e la cessione appare ormai imminente. Ma bisogna capire il dove e il Milan in attesa.

Il club rossonero ha raggiunto l’accordo con l’Al Hilal ma Theo vorrebbe restare in Europa e giocare ancora ‘nel calcio che conta’. Piace all’Atletico Madrid ma le cifre raggiunte dal club saudita sono insormontabili e quindi si valuta la situazione, ma il giocatore sembra ormai destinato a dire addio. Arrivano intanto dichiarazioni interessanti.

Mercato Milan, Theo Hernandez è ai saluti: l’annuncio preoccupa

Nell’ultima stagione Theo Hernandez ha vissuto grosse difficoltà ma parliamo di un elemento chiave per il Milan. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del suo futuro e non solo ai microfoni di Tmw ed ha rilasciato dichiarazioni interessanti anche per quel che riguarda il suo eventuale sostituto. Pellegatti ha chiarito:

“La situazione di Theo Hernandez? Beh, possiamo dire che prenderemo un difensore di fascia inferiore al miglior Theo, ma non inferiore a quello che abbiamo visto nella stagione appena trascorsa” e d’altronde questo appare piuttosto chiaro. In queste settimane sono stati fatti vari nomi ed il sogno di Tare è il laterale del Tottenham e della Nazionale italiana Udogie.

L’affare non è di semplice chiusura visto che gli Spurs giocheranno la Champions League e non vogliono perdere uno dei loro elementi chiave. Si valutano possibili sostituti ma come ha sottolineato Pellegatti nessuno è pari al miglior Theo Hernandez, questo appare abbastanza assodato. Il club sta vivendo un’autentica rivoluzione e potrebbero esserci tanti cambiamenti in tutti i reparti.