Allegri batte i pugni, lui non vuole perderlo: bloccata la cessione

Il nuovo allenatore rossonero vuole evitare la partenza di un calciatore che ritiene importante: riuscirà nel suo intento?

Il Milan viene da una stagione che lo stesso amministratore delegato Giorgio Furlani ha definito fallimentare e serve un progetto valido per ripartire. L’ingaggio di un direttore sportivo navigato come Igli Tare è stata una prima mossa importante, seguita poi dal ritorno di Massimiliano Allegri, allenatore esperto che sa come si vince (almeno in Italia).

La cessione ormai definita di Tijjani Reijnders al Manchester City rappresenta una perdita pesante e genera non poca preoccupazione nei tifosi. Il nazionale olandese era una delle poche garanzie della squadra, venderlo provoca una mancanza enorme e che dovrà essere colmata durante il calciomercato estivo.

Il probabile arrivo di Luka Modric potrà essere utile ad Allegri, bisognoso di leader in campo e nello spogliatoio. Nell’ultima stagione si è visto che qualcosa non andava nella squadra, spesso chi doveva dare qualcosa in più ha deluso. Servono trascinatori, esempi, giocatori che sanno alzare il livello a Milanello e nelle partite.

Milan, addio a un altro nome pesante?

Per il Milan è importante non perdere troppi giocatori importanti, limitando le cessioni solo a chi non è davvero necessario al progetto. Chiaramente, bisogna anche fare i conti con la volontà dei diretti interessati. Non si può trattenere chi non crede nel rilancio rossonero e vuole andarsene.

In questi giorni si è parlato insistentemente del futuro di Mike Maignan, il cui contratto scade a giugno 2026. Mesi fa la trattativa per il rinnovo sembrava essere giunta a un esito positivo, con l’accordo che veniva dato per fatto. Poi le parti non sono arrivate a mettere tutto nero su bianco e ora non è chiaro cosa succederà.

Ci sono rumors che danno Maignan desideroso di lasciare il Milan, deluso dalla dirigenza e attratto dalla richiesta del Chelsea. I Blues gli possono offrire un ricco contratto, di giocare in un campionato come la Premier League e di partecipare anche alla Champions. Sullo sfondo anche il Manchester United, che però è arrivato quartultimo nella scorsa stagione e che non prenderà parte a nessuna competizione europea.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Carlo Pellegatti, Allegri vuole convincere Maignan a rimanere al Milan: “Ha già detto di non volerlo cedere. Se è lui a voler andare via, lo deve dire. Spero che Allegri possa convincerlo della bontà del progetto e farlo rimanere”.

Il portiere francese è il capitano della squadra, quindi uno dei leader. Averlo ancora al Milan sarebbe importante per Allegri, che farà il possibile per evitarne la vendita. Chiaramente, l’ex Lille e il club dovrebbero tornare anche a parlare di rinnovo, perché senza firma è impraticabile una permanenza.