Arriva il colpo dalla rivale, il Milan sistema la difesa

Nome nuovo per il reparto difensivo rossonero: un innesto potrebbe giungere da una squadra rivale della Serie A.

Massimiliano Allegri ha bisogno di rinforzi in ogni reparto, il Milan 2025/2026 dovrebbe essere molto diverso da quello dell’ultima stagione. Ci dovrebbero essere diverse cessioni e, di conseguenza, tanti volti nuovi che arriveranno.

In ogni settore bisogna capire chi andrà via. Ad esempio, tra i difensori centrali sono in bilico sia Fikayo Tomori sia Malick Thiaw. Il primo è stato recentemente accostato al Napoli, ma ha delle richieste anche dalla Premier League. Invece, l’ex Schalke 04 è un obiettivo del Bayer Leverkusen e potrebbe pure lui ricevere proposte dall’Inghilterra (l’estate scorsa lo voleva il Newcastle United).

Calciomercato Milan, rinforzo in Serie A per la retroguardia?

In queste settimane sono stati fatti diversi nomi in chiave il Milan per il ruolo di difensore centrale. Giovanni Leoni del Parma è un giovane che piace molto, ma anche Diego Coppola dell’Hellas Verona.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, la società rossonera starebbe valutando pure Berat Djimsiti dell’Atalanta come possibile rinforzo per la retroguardia. Il 32enne albanese ha un contratto che scade a giugno 2026, potrebbe lasciare Bergamo per un prezzo contenuto. C’è stato un sondaggio per capire la fattibilità e le condizioni di una eventuale operazione, non c’è ancora una vera trattativa, nessuna offerta è stata presentata.

Djimsiti gioca in Italia dal 2016, quando l’Atalanta lo prese a parametro zero dopo l’esperienza allo Zurigo iniziata nel settore giovanile. È stato ceduto in prestito all’Avellino e poi anche al Benevento, avventure utili per giocare con continuità e maturare. Nell’estate 2018 il rientro a Bergamo, dove ha saputo diventare un calciatore importante per la squadra.

Stando ad alcune indiscrezioni di mercato, Djimsiti ha anche un’offerta economicamente importante dal Qatar. Nei prossimi giorni il giocatore prenderà una decisione sul proprio futuro. Anche se l’idea di vestire la maglia del Milan è certamente alettante, lo sono pure i tanti soldi che guadagnerebbe giocando in un campionato meno impegnativo come la Qatar Stars League. Presto dovremmo sapere la preferenza del difensore albanese.

Chiaramente, il Milan ha più profili nella propria lista per migliorare la retroguardia. Serve alzare il livello, indubbiamente. Diverse cose non hanno funzionato nella scorsa stagione. L’ottavo posto nella classifica della Serie A dice tutto.