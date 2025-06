Maignan ceduto, c’è già il sostituto per il Milan

Mike Maignan saluta il Milan. Il portiere ha detto sì al Chelsea. Ultimi dettagli per l’accordo con il club londinese: il Diavolo ha trovato l’erede

Addio a Mike Maignan. 24-48 ore per la fumata bianca, ma la separazione tra il Milan e il portiere francese è ormai cosa fatta. L’ex Lille ha detto sì al Chelsea ed è pronto a volare a Londra per legarsi al club inglese, per giocare così il Mondiale per Club.

Un affare in dirittura d’arrivo, ma serve alzare la proposta da 15 milioni di euro per la fumata bianca. Come abbiamo raccontato, Mike Maignan si è irrigidito da quando il Diavolo ha fatto marcia indietro dopo l’intesa raggiunta in inverno sui 5 milioni di euro netti a stagione. La retromarcia della dirigenza sull’intesa per il rinnovo non è piaciuta al francese. Trovare un nuovo accordo per il rinnovo è diventato così davvero complicato per Igli Tare. Mike Maignan è pronto dunque a salutare il Milan. Dopo Reijnders toccherà al francese. La rivoluzione prosegue.

Milan, caccia all’erede: Svilar in pole per il dopo Maignan

Ed è così partita la caccia al sostituto. Il primo nome in cima alla lista è quello di Svilar, che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con la Roma. Attenzione così allo scambio con Saelemaekers, come dicevamo a marzo su queste pagine.

Ci sono anche altri profili che piacciono come Milinkovic-Savic del Torino o Caprile che ha impressionato tutti con la maglia del Cagliari a San Siro. All’estero il nome cerchiato in rosso, invece, è quello di Lucas Chevalier del Lille, che per molti è l’erede di Mike Maignan anche in Nazionale. Più difficile, invece, Carnesecchi. Con l’Atalanta è sempre complicato trattare e il Milan non ha intenzione di intraprendere negoziati infiniti