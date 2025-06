Pioli, “regalo” al Milan: un esubero rossonero va alla Fiorentina

L’allenatore emiliano è pronto a ripartire da Firenze, dove vorrebbe un suo “fedelissimo” rossonero: operazione fattibile.

Il Milan ha tanti esuberi da dover piazzare durante il calciomercato estivo. Igli Tare sarà chiamato a fare un grande lavoro per cedere tutti a buone condizioni.

Purtroppo, tra coloro che hanno trascorso l’ultima stagione in prestito sono stati in pochissimi ad avere un buon rendimento. Finora, solamente Pierre Kalulu è stato ufficialmente riscattato dalla Juventus per i 14 milioni di euro pattuiti. C’è la concreta possibilità che rimanga l’unico.

Qualche chance c’è per Tommaso Pobega, per il quale il Bologna vorrebbe almeno un paio di milioni di sconto rispetto ai 12 concordati per il diritto di riscatto. Non è escluso che per 10 milioni si possa chiudere. C’è attesa di capire se l’Empoli investirà il milione pattuito per l’eventuale acquisto del portiere colombiano Devis Vasquez.

Dal Milan alla Fiorentina: il richiamo di Pioli per un suo “fedelissimo”

Nella lista di coloro che sembrano destinati a non essere riscattati c’è Ismael Bennacer, che durante la sessione invernale del calciomercato si è trasferito al Marsiglia. Roberto De Zerbi lo ha voluto fortemente, però le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative e l’OM non intende investire i 12 milioni di euro (a cui aggiungere 3 di bonus) concordati per l’opzione di acquisto del cartellino.

È trapelato che il Marsiglia vorrebbe tenerlo stabilendo una nuova operazione in prestito con diritto di riscatto, però è emersa anche un’altra soluzione. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, Bennacer sembra rientrare tra i profili che interessano alla Fiorentina. Il prossimo allenatore viola sarà Stefano Pioli, estimatore del centrocampista algerino.

I buoni rapporti tra Bennacer e Pioli potrebbero incidere in questo affare. Il Milan vorrebbe vendere l’ex Empoli a titolo definitivo, però non si può escludere un nuovo prestito: magari con un obbligo di riscatto che diventa automatico al verificarsi di specifiche condizioni.

Bennacer rimarrebbe volentieri a Marsiglia, ma la possibilità di giocare in una piazza come Firenze con Pioli allenatore è certamente qualcosa che prende in considerazione. Il Milan attende offerte, il cartellino del giocatore viene valutato sempre 15 milioni di euro. Da considerare anche lo stipendio, che magari per la Fiorentina può essere considerato eccessivo: 3-3,5 milioni netti annui. Facendo un piccolo “sacrificio” l’algerino favorirebbe il suo trasferimento.