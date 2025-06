Addio al Milan, ora c’è il sì all’Arabia: via libera definitivo

Il giocatore è pronto a volare in Arabia Saudita per legarsi al suo nuovo club. Stavolta c’è l’ok al trasferimento: non ci sono alternative

Sono stati giorni intensi per il calciomercato del Milan. Igli Tare sta lavorando senza sosta per consegnare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva per poter lottare per la conquista della Serie A. Non ci sono alternative per il Diavolo dopo una stagione disastrosa.

Il Milan così è pronto a cambiare volto e le prime mosse hanno portato portato Tijjani Reijnders al Manchester City e Luka Modric in rossonero. Le cose da fare, però, sono davvero parecchie. A centrocampo, ad esempio, c’è il concreto rischio che ci sia una rivoluzione totale.

Oltre al croato, c’è il desiderio di regalarsi al meno altri due centrocampisti e in queste ore stanno avanzando i nomi di Xhaka del Bayer Leverkusen e di Ardon Jashari del Club Brugge. Presto capiremo se Igli Tare deciderà di affondare o sei penserà ad altri calciatori.

Nello stesso tempo bisognerà fare i conti con altre cessioni. La lista dei partenti continua ad essere lunga e l’albanese non ha ancora trovato una soluzione per Theo Hernandez e Mike Maignan. Ad oggi il portiere appare destinato a rimanere, ma una offerta da 30 milioni di euro cambierebbe nuovamente le carte.

Milan, c’è chi dice sì all’Arabia Saudita: il punto della situazione

Per il terzino, invece, la situazione è alquanto ingarbugliata: non c’è voglia di puntare su di lui, ma non ci sono offerte degne di nota. L’Atletico Madrid non è andato oltre i 20 milioni di euro, troppo pochi, e la possibilità Arabia Saudita non è presa in considerazione da Theo Hernandez.

C’è, invece, chi potrebbe decidere di sposare il progetto di un club arabo. In passato, d’altronde, Ismael Bennacer era uscito allo scoperto, facendo capire che l’Arabia Saudita prima o poi sarebbe diventata un’opportunità da poter cogliere.

Con il mancato riscatto del Marsiglia, che vorrebbe tenerlo solo il prestito (un’ipotesa che non piace per nulla al Milan), la Roshn Saudi League può diventare davvero un’opportunità. Il centrocampista ex Empoli ha una valutazione sui 12 milioni di euro. Una cifra ampiamente alla portata dei club arabi, pronti a tornare alla carica per il giocatore. In attesa di sviluppi, Bennacer sarà a disposizione di Massimiliano Allegri a Milanello