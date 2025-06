Walker, nuova svolta: ecco come cambia il suo futuro

Dopo l’esperienza in maglia rossonera, il terzino inglese cerca una nuova squadra: forse l’ha trovata.

Kyle Walker aveva iniziato abbastanza positivamente la sua avventura al Milan, dimostrando leadership e buone qualità in campo. Inizialmente ci si era sbilanciati sul possibile riscatto del cartellino, però poi la situazione è cambiata. Valutando più fattori, la società ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto.

Il terzino inglese ha 35 anni e avrebbe percepito uno stipendio di circa 4-4,5 milioni di euro netti annui fino a giugno 2027. Considerando che nell’ultimo periodo non ha brillato, è stato deciso di non investire i 5 milioni di euro che erano stati concordati con il Manchester City per l’eventuale acquisizione a titolo definitivo del cartellino.

Ex Milan, Walker: nuova squadra pronto a ingaggiarlo

Pep Guardiola non lo rivuole nei Citizens, quindi Walker è alla ricerca di un’altra soluzione per il suo futuro. Negli ultimi giorni si è parlato del Fenerbahce, squadra turca allenata da José Mourinho che avrebbe avviato i primi contatti.

Ma il futuro di Walker potrebbe essere in Premier League, dove nelle ultime ore si è fatto avanti l’Everton. Il giornalista Fabrizio Romano ha rivelato che il club di Liverpool ha iniziato le discussioni per l’eventuale ingaggio dell’ormai ex Milan.

L’Everton vuole costruire una squadra più forte rispetto all’ultima stagione e sta valutando anche qualche calciatore di esperienza. Walker rientra nella lista della dirigenza e potrebbe anche dire sì al passaggio nei Toffees. Restare in Inghilterra sarebbe la soluzione migliore anche dal punto di vista familiare, dato che il giocatore ha dei figli e certamente questo fattore influirà nella sua scelta professionale.

Da ricordare che l’Everton è di proprietà della famiglia Friedkin, la stessa che possiede anche la Roma. Nell’ultima stagione nei Toffees ha giocato anche Asmir Begovic, portiere bosniaco che ha indossato la maglia del Milan nella seconda metà della stagione 2019/2020, quando arrivò in prestito dal Bournemouth. Ha il contratto in scadenza a fine giugno e non dovrebbe rinnovare.

Nella seconda squadra di Liverpool ci sono anche altre “vecchie” conoscenze della Serie A: Ashley Young (ex Inter), Carlos Alcaraz (ex Juventus, in prestito dal Flamengo nell’ultima stagione), Jesper Lindstrom (di proprietà del Napoli, dove rientrerà dal prestito) e Beto (ex Udinese).