Milan, un giovane talento parte: ufficiale la cessione

Il club rossonero ha comunicato di aver ceduto un proprio giocatore: ecco l’annuncio.

Per Igli Tare altra intensa giornata di lavoro, cercando di cedere chi non rientra nel progetto e di comprare chi invece viene ritenuto funzionale. A Casa Milan ci sono stati alcuni incontri importanti.

Uno di questi ha riguardato Francesco Camarda, il cui agente Beppe Riso si è recato presso la sede rossonera per discutere del futuro del giovane attaccante rossonero: possibile una cessione in prestito, dopo aver prolungato il contratto fino a giugno 2028. Riso è il procuratore anche di altri calciatori, dunque il confronto può aver toccato più nomi. Ad esempio, Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese.

Calciomercato Milan, annunciato un trasferimento

Intanto, il Milan ha definito la cessione di un giovane calciatore cresciuto nel vivaio: Kevin Zeroli. In queste ore è arrivato l’annuncio.

Sul sito ufficiale del club rossonero si legge quanto segue: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del calciatore Kevin Zeroli all’AC Monza“.

Altro trasferimento in prestito secco per il centrocampista classe 2005, che continuerà la propria carriera al Monza. Era già approdato in Brianza nello scorso calciomercato invernale, collezionando 8 presenze e 1 assist in Serie A. Certamente i buoni rapporti tra il Milan e Adriano Galliani hanno consentito di chiudere il trasferimento con una formula vantaggiosa per il club rossonero, che non ha concesso alcun diritto di riscatto alla controparte.

La speranza è che Zeroli giochi con continuità nel Monza, che è retrocesso in Serie B e ha voglia di tornare subito in Serie A. Il giovane centrocampista rossonero rientra nel progetto biancorosso, il nuovo allenatore Paolo Bianco lo valuterà e poi deciderà come impiegarlo.

Il Milan crede in Zeroli e si aspetta che disputi una buona stagione. Fare un anno nel campionato cadetto può fare bene al ragazzo, probabilmente ancora acerbo per avere un ampio minutaggio in Serie A. In Serie B può farsi le ossa ed essere più pronto per tornare a giocare nel massimo campionato italiano.

Sembra che il Monza stia pensando anche a un altro rossonero: Francesco Camarda. Già nel mercato invernale c’era stata l’offensiva di Galliani, però poi il trasferimento era saltato. Attenzione ai prossimi giorni.