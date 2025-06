Sì al Milan, Tare accelera: nuovo colpo per Allegri

Il ds rossonero sta cercando di concludere una importante operazione di mercato: c’è bisogno di rinforzare pesantemente la squadra.

Il Milan non ha ancora ufficializzato un acquisto in queste settimane. Anche se è fatta per l’ingaggio di Luka Modric, che arriverà a parametro zero dopo il Mondiale per Club disputato col Real Madrid, i tifosi si aspettano altri innesti a breve.

Igli Tare sa di dover intervenire in ogni reparto, però in questo momento il focus sembra essere soprattutto sul centrocampo. Uno degli obiettivi è Javi Guerra del Valencia, che chiede circa 30 milioni di euro per vendere il suo gioiello. La prima offerta rossonera è stata di circa 20 milioni di euro, bonus compresi. C’è distanza.

Un altro profilo che piace molto è Granit Xhaka, 33 anni a settembre e oggi in forza al Bayer Leverkusen. Come Modric, porterebbe esperienza e leadership, oltre a qualità tecniche importanti.

Milan, assalto a Xhaka: le ultime news

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di ESPN, il Milan ha avviato i contatti con il Bayer Leverkusen per parlare di Xhaka. Sono iniziati i dialoghi tra i due club, mentre il nazionale svizzero ha già detto sì al trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri.

L’ex Arsenal è un obiettivo primario per il Diavolo, che a centrocampo deve intervenire in maniera pesante per alzare drasticamente il livello rispetto alla scorsa stagione. Aver perso Tijjani Reijnders non è una cosa da poco, dato il contributo di gol e assist dato dal nazionale olandese nell’ultima annata.

Tare sta lavorando per non far rimpiangere il nuovo centrocampista del Manchester City. Chiaramente, Xhaka ha caratteristiche diverse, stesso discorso per Modric. Deve arrivare un terzo giocatore in mediana per sostituire Reijnders in termini di contributo in fase offensiva.

Da capire anche cosa ne sarà di Yunus Musah, che la scorsa settimana sembrava vicinissimo al Napoli. La trattativa è in standby e potrebbe saltare, dato che i club non hanno trovato l’accordo totale sulle cifre dell’operazione. Sembra che il problema principale sia rappresentato dai bonus, ci sono vedute diverse.

Sullo sfondo pare esserci il West Ham, che potrebbe presto formulare un’offerta concreta per il nazionale americano. Musah aveva detto di sì al Napoli, però è pronto a valutare anche un eventuale trasferimento in Premier League se dovesse saltare il passaggio nella squadra di Antonio Conte.