Il Milan lo svincola, Allegri non lo vuole: saluta i rossoneri

Tra operazioni in entrata e in uscita il Milan è al lavoro costantemente sul mercato per provare a sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il 7 luglio, data del ritiro del Milan, si avvicina ed il club sta provando a mettere a disposizione del tecnico livornese un organico pronto il più possibile.

I rossoneri stanno ritoccando tutti i reparti tra operazioni in uscita e in entrata provando a migliorare una rosa che ha fatto molta fatica durante la scorsa stagione. In attacco ci saranno diversi cambiamenti. Salutato Abraham, tornato alla Roma per la fine del prestito in rossonero, il Milan è molto vicino dal dire addio a molti altri calciatori che non sembrano rientrare nei piani del club meneghino. Tra questi c’è un altro attaccante, già alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Il Milan saluta un altro bomber: tempo di addii in casa rossonera

Stando a quanto scritto da Matteo Moretto su X, il Milan avrebbe deciso di non esercitare la clausola che gli avrebbe permesso di rinnovare di un altro anno il contratto di Luka Jovic. Il centravanti serbo si svincolerà quindi il prossimo 30 giugno ed è già libero di accordarsi con un’altra società per il futuro.

Termina quindi l’avventura di Jovic con la maglia del Milan con il serbo che aveva conquistato il posto da titolare nel finale di stagione scorso andando a disputare anche la finale di Coppa Italia, persa contro il Bologna, partendo dal primo minuto. Le ultime partite dello scorso campionato hanno messo in mostra uno Jovic in buona forma e non ci saranno grandi problemi per lui nel trovare un altro club.

In Italia il Torino aveva pensato a lui per il futuro considerata la condizione fisica ancora non ottimale di Duvan Zapata ma le richieste di ingaggio dell’ex Real Madrid appaiono troppo alte per le casse dei granata. Resta da valutare la Lazio ma al momento non c’è stato nessun contatto tra le parti.

Jovic non sarà l’ultimo attaccante a salutare il Milan con Camarda che partirà in prestito secco durante l’estate per andare a cercare maggiore continuità in vista della prossima stagione. Sul giovane centravanti c’è il forte interesse del Lecce con Pisa, Spezia e Carrarese che in questo momento appaiono leggermente dietro nella corsa alla punta classe 2008.