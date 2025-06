Milan e Inter nei guai: questa proprio non ci voleva

Brutta notizia per le milanesi. Non è un momento semplice per Milan e Inter e la situazione può peggiorare ulteriormente.

Anche se in modalità differenti la stagione di Milan e Inter è stata piuttosto deludente. I rossoneri hanno vinto la supercoppa italiana ma hanno fallito tutti gli altri obiettivi, diversa la situazione dell’Inter che è arrivata in fondo per lottare su tutte le competizioni ed ha concluso poi nel peggiore dei modi.

Ora entrambe le milanesi stanno ricostruendo, i nerazzurri stanno disputando il Mondiale per club con il nuovo allenatore Cristian Chivu mentre il Milan ripartirà da Massimiliano Allegri ma al momento lavora solo alle uscite, ci sono pochi acquisti e il club è in difficoltà, ha ceduto Reijnders al Manchester City mentre in queste ore il francese Theo Hernandez è sempre più vicino all’addio, destinazione l’Al Hilal dell’ex rivale tra Simone Inzaghi.

Una situazione complicata e in generale entrambe le milanesi faticano a rialzarsi e le sensazioni per il prossimo anno non sono dei migliori, e ci sono sensazioni negative anche per altro, sia Inter che Milan sono in attesa di novità per la questione nuovo stadio, una questione che ormai va avanti da mesi o meglio anni e anche le ultime sensazioni non portano ottimismo, anzi tutt’altro.

Nuovo stadio, Inter e Milan in attesa: la situazione

Sono ormai anni che si discute della questione stadio, c’è sempre ottimismo ma la situazione è in divenire e si prosegue senza molta chiarezza su questa vicenda, le società millantano una situazione migliore ma secondo le ultime indiscrezioni la situazione non è cosi buona. A parlarne sono stati i colleghi di Calcio e Finanza che hanno fatto il punto sulle chance di nuovo stadio per le due storiche squadre milanesi.

Secondo Calcio e Finanza all’interno della sede del comune, ovvero a Palazzo Marino, filtra pessimismo e c’è la sensazione che tra vari ricorso questa querelle allo stadio potrebbe durare fin troppo e protrarsi a tempo indeterminato. Sia Oaktree che Redbird attendono novità in tempi immediati, ma al momento per le milanesi c’è una situazione preoccupante quando invece tutti vorrebbero maggiore chiarezza, ed in tempi brevi.

Oltre alla questione calcio e alle difficoltà in campo Inter e Milan devono fare i conti con problemi extra calcistici e la situazione è piuttosto critica.