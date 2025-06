Allegri lo ha comunicato a Tare e Furlani: non deve essere ceduto

Il nuovo allenatore rossonero ha dato una indicazione precisa alla dirigenza su un calciatore che va trattenuto.

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato, sono poche le operazioni messe a segno in queste settimane. Quelle ufficializzate sono solo delle cessioni (Reijnders, Kalulu, Pellegrino, Zeroli). Nessun acquisto, per il momento.

Vero che Igli Tare ha “bloccato” Luka Modric, che arriverà a parametro zero dal Real Madrid dopo il Mondiale per Club, però i tifosi si aspettavano qualcosa di più. Le difficoltà a cedere gli esuberi hanno condizionato il mercato in entrata, l’auspicio è che si possa accelerare nei prossimi giorni.

A breve dovrebbe essere venduto Theo Hernandez, che alla fine sembra essersi convinto ad andare a giocare in Arabia Saudita. L’Al Hilal dovrebbe versare circa 30 milioni di euro, bonus compresi, per il cartellino dell’ex Real Madrid.

Milan, niente cessione: l’indicazione di Allegri

Tra i calciatori che il Milan sta faticando a vendere ci sono quelli che rientrano dai prestiti. Il fatto che non siano stati riscattati significa che la loro stagione non è stata così esaltante da spingere dei club a investire sui loro cartellini.

Uno dei pochi che ha disputato una buona annata in prestito è Alexis Saelemaekers, trasferitosi alla Roma con la formula “secca”, senza diritto di riscatto. Un’operazione che ha portato anche Tammy Abraham al Milan con la stessa modalità. Il club giallorosso aveva provato a intavolare una trattativa per l’acquisto del cartellino dell’esterno belga, però non è stato trovato l’accordo sul prezzo.

Saelemaekers, 7 gol e 7 assist in 31 presenze stagionali con la Roma, è un calciatore che anche nella capitale ha confermato la sua duttilità tattica e ha mostrato dei miglioramenti in quanto a incisività in fase offensiva. Aver lavorato con un allenatore come Claudio Ranieri gli ha permesso di migliorare e maturare.

L’ex Anderlecht potrebbe rientrare al Milan per rimanere. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’intenzione di Massimiliano Allegri sarebbe quella di puntarci nella prossima stagione. Se non arriverà un’offerta irrinunciabile, Saelemaekers vestirà di nuovo la maglia rossonera.

Paulo Fonseca non avrebbe voluto perderlo alla fine della scorsa sessione estiva del calciomercato. Lo aveva apprezzato molto durante le amichevoli e lo voleva tenere in squadra, però subì la scelta della società e dovette accettarla. Vedremo se ora Saelemaekers avrà modo di far parte del progetto di Allegri. Il Messaggero ha rivelato che il tecnico del Milan, durante una vacanza in Sardegna, avrebbe risposto così ad alcuni tifosi romanisti: “Resta con me al Milan“.