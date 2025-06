Colpo di scena Calabria, firma a zero: affare ad un passo

A breve potrebbe essere definito il futuro dell’ex Milan: la permanenza in Serie A appare certa.

Davide Calabria è stato uno dei calciatori che hanno cambiato squadra durante la scorsa sessione invernale del calciomercato. Dopo tanti anni al Milan si è trasferito al Bologna, con il quale ha messo insieme 13 presenze.

Il caso ha voluto che il terzino 28enne si ritrovasse davanti proprio il Milan nella finale di Coppa Italia, vinta dal “suo” Bologna. Una piccola rivincita verso la dirigenza, che non voleva rinnovargli il contratto, e forse anche verso quel Sergio Conceicao con il quale era quasi arrivato alle mani dopo una partita a San Siro contro il Parma.

Un fraintendimento, così fu spiegato, fece scattare la rabbia dell’allenatore portoghese nei confronti del calciatore. Fortunatamente, qualcuno intervenne per evitare che la situazione degenerasse. La cessione nel mercato invernale non ha sorpreso particolarmente.

Ex Milan, quale futuro per Davide Calabria?

Calabria ha un contratto in scadenza a giugno 2025, quindi sarà libero di trasferirsi a parametro zero dove vuole. Sta prendendo in considerazione la possibilità di restare a Bologna, se gli verrà formulata un’offerta ritenuta congrua, ma sta anche valutando altre opzioni.

Il terzino ha qualche richiesta dall’estero, ad esempio dalla Turchia, però l’orientamento sembra quello di rimanere in Serie A. Per diverso tempo si è parlato della Roma, ma attenzione anche al Como. Un giocatore dell’esperienza di Calabria potrebbe fare comodo a Cesc Fabregas, che nella prossima stagione proverà a portare in Europa la squadra lariana.

L’ex capitano del Milan è di Brescia e tornerebbe a giocare più vicino a casa. Il progetto sportivo del Como è molto interessante, ci sono investimenti e ambizioni che attirano diversi calciatori. Anche Calabria non sarebbe insensibile di fronte a una buona proposta contrattuale. Dei contatti ci sono stati, vedremo se si arriverà anche alle firme.

A proposito del Como, in questi giorni c’è stata un’accelerata per cercare di portare Alvaro Morata in maglia azzurra. Accordo raggiunto sia con l’attaccante sia con il Milan, però manca il via libera del Galatasaray, che vuole un “indennizzo” per interrompere anticipatamente il prestito.

Lo stesso Como ha formulato un’offerta anche per Malick Thiaw. Il Milan ha detto sì, ma l’ex Schalke 04 sta ancora ragionando su questo trasferimento. Non gli dispiacerebbe tornare in Bundesliga, dove il Bayer Leverkusen aveva fatto un sondaggio senza poi avanzare una vera proposta.