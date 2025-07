Leao, la smentita fa contenti i milanisti: “Colloqui non fruttuosi”

Il futuro del portoghese sarà ancora in maglia rossonera? Probabilmente sì, le ultime dichiarazioni sono molto chiare.

In queste settimane si è parlato parecchio del futuro di tanti calciatori del Milan. Dopo una stagione conclusa all’ottavo posto della classifica della Serie A, è normale vedere tanti cambiamenti in una squadra.

Normale che vengano messi in discussione quelli che teoricamente dovrebbero essere i leader del gruppo. Uno di questi, Theo Hernandez, è ormai diretto verso la cessione. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere la partenza del nazionale francese per l’Arabia Saudita, dove vestirà la maglia dell’Al Hilal. Ci sono stati anche rumors su una eventuale partenza di Rafael Leao, però in questo momento sembra difficile che ciò si concretizzi.

Rafael Leao resta al Milan? Le ultime notizie

Più fonti giornalistiche hanno rivelato che il Bayern Monaco ha avviato dei contatti per prendere informazioni sulla situazione del numero 10 rossonero. Nessuna offerta concreta presentata, anche se qualcuno aveva ipotizzato che il club bavarese avrebbe proposto una parte cash e una contropartita tecnica. Non ci sono stati sviluppi reali.

Uli Hoeness, intervistato da BR24Sport, ha così risposto sul tema Leao: “No, no, no. Max Eberl mi ha detto di aver avuto dei colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un argomento avanzato“. Il presidente onorario del Bayern Monaco è stato chiaro e non sembra esserci granché margine affinché Rafa si trasferisca in Germania.

Nelle ultime ore è risputata l’ipotesi Barcellona, dato che Nico Williams ha deciso di firmare il rinnovo di contratto con l’Athletic Bilbao. Il giocatore piaceva (e piace) moltissimo al Barça, così come allo stesso Bayern Monaco, però resterà almeno un altro anno nella squadra basca. Al Barcellona è sempre piaciuto anche Leao, però il Milan lo valuta 100 milioni di euro ed è difficile immaginare una sua cessione.

Il club catalano non può permettersi questo tipo di spesa oggi. Probabilmente virerà su altri obiettivi per il ruolo di esterno sinistro offensivo. Il Milan punta molto su Rafa, lo stesso Massimiliano Allegri è convinto di poterlo valorizzare al meglio nel suo progetto tecnico-tattico. La sensazione è che per un’altra stagione continuerà a vestire la maglia rossonera numero 10. Una partenza sarebbe veramente sorprendente, anche se sappiamo che nel mondo del calcio ormai non bisognerebbe stupirsi più di nulla.