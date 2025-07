Pronto a restare, colpo di scena in casa Milan: salta una cessione

Un giocatore rossonero che sembrava destinato alla vendita potrebbe rimanere: convincerà Allegri?

Sono diverse le cessioni che Igli Tare deve effettuare in questa finestra estiva del calciomercato. Purtroppo, ci sono diverse situazioni in standby e le cose non stanno procedendo come sperato.

In casa Milan c’è chiarezza sui giocatori da confermare, da cedere e da comprare, però il mercato si sta rivelando un po’ complicato per la società rossonera. Non si trovano le condizioni giuste per concludere determinate operazioni in entrata e in uscita. L’obiettivo è accelerare alcune trattative nel corso di questa settimana e trovarsi in una buona situazione entro la fine di luglio.

Milan, sfuma un addio? Allegri osserva

Tra le operazioni che il Milan voleva effettuare c’è la cessione di Malick Thiaw, per il quale era stata accettata l’offerta da circa 25 milioni di euro del Como. Tra i club era tutto fatto, però il difensore tedesco ha preferito rifiutare il trasferimento nella squadra allenata da Cesc Fabregas.

Stando a quanto trapelato, l’ex Schalke lascerebbe Milano solo per un’altra società importante della Bundesliga o della Premier League. Ha detto no anche all’ipotesi di giocare nel Crystal Palace. Il Como ha sicuramente un progetto ambizioso e gli aveva anche offerto un contratto economicamente molto vantaggioso, però Thiaw in questo momento preferisce giocarsi le sue chance al Milan piuttosto che approdare alla corte di Fabregas.

Non è escluso che alla fine il difensore tedesco rimanga in maglia rossonera, determinato a convincere Massimiliano Allegri a dargli fiducia. Nella scorsa stagione non è stato tra i peggiori, potrebbe rilanciarsi ed essere una risorsa utile per il progetto tecnico del nuovo allenatore rossonero.

Il suo contratto scade a giugno 2027, questo significa che in caso di permanenza sarebbe anche opportuno discutere del rinnovo, perché altrimenti nel 2026 si rischia di ritrovarsi a cederlo a un prezzo relativamente ridotto. Il Milan vuole evitare questo scenario. La preferenza rimane quella di venderlo, incassando almeno 25 milioni di euro e mettendo così a bilancio una buona plusvalenza.

Il costo storico di Thiaw è di circa 9,3 milioni di euro, in buona parte ammortizzato. Il costo residuo al 30 giugno 2025 è di circa 3,7 milioni di euro, vendendo sopra questa cifra è tutto plusvalenza. Una cessione a 25 milioni sarebbe un discreto affare, anche se l’ex Schalke 04 è un difensore che può arrivare a valere di più. Se il Milan ha deciso di non puntarci, è necessario trovare una destinazione a lui gradita, altrimenti il tedesco rimarrà con Allegri.