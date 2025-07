Rescissione del contratto: il Milan è pronto alla soluzione drastica

Un calciatore rossonero potrebbe presto firmare la risoluzione contrattuale e andarsene: ecco la situazione.

Igli Tare ha tante cessioni da fare nelle prossime settimane e spera di concluderne qualcuna entro la fine di luglio. Una è stata appena perfezionata e riguarda il trasferimento di Tommaso Pobega al Bologna, che lo ha prelevato in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Totale 8 milioni di euro.

Ora il Milan deve piazzare anche Yacine Adli, Emerson Royal, Ismael Bennacer, Samuel Chukwueze, Noah Okafor, Lorenzo Colombo e Devis Vasquez. Non incedibili neppure Malick Thiaw e Yunus Musah, in particolare il secondo. Per il tedesco era stata accettata l’offerta del Como, però era stato lui a rifiutare la cessione nella squadra allenata da Cesc Fabregas: ora vuole convincere Massimiliano Allegri.

Milan, risoluzione contrattuale per un esubero?

Tare è impegnato su più tavoli, recentemente se n’è aperto uno per il trasferimento di Emerson Royal al Besiktas. La trattativa non è ancora decollata, però si parla di possibile prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto per il terzino brasiliano. Già nel gennaio scorso sembrava vicino all’approdo in Turchia, ma allora era il Galatasaray a volerlo. Ora è un’altra squadra di Istanbul farsi avanti.

Un altro sudamericano che potrebbe essere vicino all’addio al Milan è Devis Vasquez. Nel suo caso si parla di possibile risoluzione del contratto. Va in scadenza a giugno 2026 e in ogni caso è destinato ad andarsene. Nonostante un prezzo basso, in queste settimane non si è concretizzata nessuna trattativa per la sua cessione.

Il portiere colombiano ha trascorso la passata stagione in prestito all’Empoli, che aveva un diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro e ha poi scelto non esercitarlo. Con la squadra toscana ha messo insieme 34 presenze e sperava di trovare una nuova sistemazione in fretta. Non è stato così.

Vasquez è approdato al Milan nel mercato invernale 2023, però non ha mai debuttato in maglia rossonera. Nella stagione 2023/2024 è stato prestato prima allo Sheffield Wednesday e poi all’Ascoli. All’Empoli ha avuto la grande chance di giocare con continuità e ora auspica di trovare in fretta una squadra in grado di dargli un buon minutaggio.