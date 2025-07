Allegri lo ha avuto alla Juve e ora lo vuole al Milan: colpo a zero a centrocampo

Il calciomercato è ormai nel vivo con le squadre che stanno cercando di accelerare in sede di trattativa per provare a portare a casa gli obiettivi in vista della stagione che sta per prendere il via.

In queste ultime ore si è complicata e non poco la trattativa per Ardon Jashari, centrocampista che da tempo è in cima alla lista dei desideri del Milan. I rossoneri, però, guardano anche ad altri obiettivi per sistemare la linea mediana e pensano già in ottica futura.

Igli Tare sta provando a chiudere nel tempo più breve possibile le trattative in sede di mercato per regalare a Massimiliano Allegri i giocatori necessari al miglioramento dell’organico. Non mancano le difficoltà del caso con i rossoneri che dovranno capire anche quello che sarà il modulo da attuare in vista della stagione che sta per prendere il via. Nel caso in cui il tecnico livornese dovesse affidarsi alla difesa a tre, il Milan avrebbe bisogno di almeno un altro centrale in rosa per completare il reparto.

Colpo a zero del Milan in mezzo al campo: Allegri lo ha avuto alla Juventus

La società, nel frattempo, sta cercando di pianificare anche il futuro guardandosi intorno sui possibili colpi low cost. Uno dei nomi che circola in queste ultime ore è quello di Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano che Massimiliano Allegri ha avuto a disposizione durante la sua avventura sulla panchina della Juventus.

Il centrocampista ha il contratto con il Tottenham in scadenza nel giugno del 2026 e, se non dovesse giungere il rinnovo in questi ultimi mesi dell’anno, potrebbe liberarsi a costo zero firmando con un nuovo club già a partire dal mese di febbraio. Rodrigo Bentancur è stato a lungo un perno della Juventus di Massimiliano Allegri che sarebbe felice di avere un giocatore di livello internazionale a disposizione considerato il possibile addio di Modric a fine stagione.

Il Milan si inizia già a guardare intorno per quello che riguarda il 2026/2027 provando a portare in rossonero pedine di livello internazionale a costi ridotti. La concorrenza non mancherà di certo così come il problema stipendio potrebbe essere un ostacolo difficile da sormontare per i rossoneri ma la presenza di Massimiliano Allegri in panchina potrebbe fare la differenza.

Un altro ex Juventus potrebbe giungere al Milan, ma già durante questa estate. Hans Nicolussi Caviglia è un centrocampista che Massimiliano Allegri apprezza molto e che conosce bene avendolo avuto a disposizione durante l’avventura in bianconero. Il calciatore del Venezia sembra essere la prima alternativa ad Ardon Jashari e il Milan potrebbe chiudere l’affare sulla base di circa 10 milioni di euro.