Morso ai testicoli, l’ex bomber della Roma è in condizioni gravi

Sono ore critiche per l’ex calciatore della Roma e la notizia ha lasciato tutti i tifosi davvero sotto shock. Ecco cosa sta succedendo.

In molti lo ricordano per la sua esperienza recente alla Roma, non era un giocatore di primo grido ma c’erano grandi aspettative nei suoi confronti. Sono ore però frenetiche per l’ex calciatore giallorosso, c’è grande paura tra i tifosi e nella sua famiglia, ora rischia davvero grosso. C’è apprensione e preoccupazione tra i fan.

Come riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport l’ex calciatore della Roma Carles Perez è ricoverato all’Ospedale, una vicenda per certi versi grottesca ma che allo stesso tempo si è trasformata in un incubo ed ora il giocatore, ora militante nell’Aris Salonicco, rischia davvero molto, è in gravissime condizioni a causa di un morso ai propri genitali da parte di un cane.

Una situazione particolare e che ha lasciato tutti i tifosi sconcertati, e ora c’è apprensione per le sue condizioni. Come sottolineano i media greci il giocatore, in questo momento in prestito, stava cercando di separare due cani fuori al centro sportivo d’allenamento, due cani che avevano attirato l’attenzione di diverse persone, un cane improvvisamente è saltato addosso al giocatore e lo ha morso provocandogli un forte taglio attorno alla zona dei testicoli.

Roma, Carles Perez in condizioni piuttosto gravi

Al momento non ci sono ulteriori condizioni sull’ex attaccante della Roma Carles Perez ma la situazione non è affatto semplice, l’uomo verrà operato con un intervento chirurgico e resta in prognosi riservata. Dalla Spagna attendono ulteriori novità, ricordiamo che il cartellino del giocatore è del Celta Vigo che ingaggiò il giocatore proprio dalla Roma.

Carles Perez ha debuttato nelle giovanili del Barcellona e poi nella prima squadra ma dopo un anno la Roma lo ha ingaggiato a titolo definitivo ed ha disputato tre stagioni in giallorosso. Con la maglia della Roma Carles ha collezionato 76 presenze ed 8 reti, 4 delle quali nel campionato di serie A. Inizialmente c’erano grandi aspettative sul giocatore in serie A ma Perez non le ha mantenute e dopo tre anni è tornato nel campionato spagnolo.

Ora però il giocatore vive momenti piuttosto difficili e c’è grande paura tra i tifosi e si attendono novità positive dalla sua famiglia e magari maggiori dettagli su ciò che realmente è accaduto. Una storia che rischia di diventare un vero dramma.