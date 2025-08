Dopo le prime amichevoli Allegri si è convinto: ok alla cessione, addio Milan

Terminate le prime amichevoli lontane dall’Europa, il Milan è pronto a tornare a casa con le idee chiare su quelle che dovranno essere le mosse del club in sede di calciomercato.

Massimiliano Allegri ha avuto delle indicazioni importanti dalle prime uscite del Milan in questa fase di preparazione alla stagione ufficiale, potendo indirizzare il mercato rossonero da qui al termine di agosto.

Lo schieramento a tre in difesa che spesso si è visto in queste prime uscite amichevoli del Milan potrebbe cambiare anche gli obiettivi di mercato dei rossoneri che sono alla richiesta di nuovi centrali per completare il reparto. Arrivato Pervis Estupinan per sistemare la fascia sinistra, il Milan ha momentaneamente bloccato la ricerca di un terzino destro considerato il fatto che i rossoneri potrebbero agire con degli esterni a tutta fascia in un centrocampo a cinque. In questo caso il tecnico livornese potrebbe fare affidamento su Alex Jimenez e Alexis Saelemaekers che bene hanno figurato in queste prime uscite.

Addio dopo le amichevoli, Massimiliano Allegri ha già deciso

Vittorio Magni, secondo quanto affermato da Seriebnews.com, è pronto a salutare il Milan in prestito. Il giovane terzino destro è stato aggregato alla prima squadra per la tournée che si è appena conclusa ed ora potrebbe partire per andare a giocare con maggiore continuità.

Sul giovane esterno, ben conosciuto da Bernardo Corradi per via della sua presenza nelle nazionali giovanili, ci sono diverse squadre di Serie B. Dal Modena all’Avellino passando per la Reggiana, sono diversi i club che hanno chiesto informazioni al Milan per il classe 2006. Con un contratto fino al 2027 con i rossoneri, Magni potrebbe salutare in prestito secco per andare a giocare nel campionato cadetto ed aumentare la propria esperienza in campo.

La scelta del Milan sui propri giovani durante questa estate appare ormai chiara. I rossoneri stanno cercando di piazzare diversi talenti in giro per l’Italia dandogli l’opportunità di giocare maggiormente. Da Zeroli a Camarda, passando per Comotto, sono tanti i gioielli della squadra rossonera che stanno salutando Milanello per cercare fortuna altrove.

In un’annata senza coppe ci sarebbe stato poco spazio per i giovani in questo Milan che spera di richiamarli alla base per dargli una chance in vista della stagione 2026/2027 quando i tifosi rossoneri sperano di rivedere la propria squadra in campo internazionale. Chi dovrebbe restare in prima squadra, almeno fino a gennaio, è Davide Bartesaghi con il difensore mancino che è pronto a vivere il ruolo di vice Estupinan e, al bisogno di agire come terzo centrale a sinistra in una retroguardia a tre.