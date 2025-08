Messaggio shock di Franco Baresi, i tifosi del Milan sono in lacrime

Un messaggio improvviso da parte della leggenda del Milan Franco Baresi. La notizia è drammatica e lascia tutti sotto shock.

Franco Baresi viene riconosciuto non solo come uno dei più grandi difensori di tutti i tempi ma anche come una delle icone che ha negli anni rappresentato il Milan. Il capitano, per molto tempo è stato considerato cosi, ed anche dopo il ritiro è rimasto un’icona. Negli ultimi minuti l’ex giocatore ha rilasciato un messaggio social che lascia tutti di sasso, è arrivata una brutta notizia per i tifosi rossoneri.

Attraverso un comunicato il Milan ha fatto sapere che Franco Baresi, vicepresidente onorario del club rossonero, ha riportato un nodulo polmonare. Per questo motivo si è deciso di intervenire con un intervento chirurgico e l’operazione è andata fortunatamente a buon fine. Nessuna complicazione per l’ex difensore ed ora l’uomo effettuerà un percorso consolidato di immunoterapia.

Negli anni Baresi è sempre stato vicino al Milan ed ai suoi tifosi, sia come giocatore che nel post carriera ed ora è il club rossonero a star vicino ad una delle sue più grandi leggende, in una situazione che resta comunque molto delicata. Baresi ha affrontato ed anche post operazione è stato valutato tramite un percorso oncologico ed ora resterà comunque sotto controllo. Va precisato che fortunatamente l’ex giocatore ha trovato questo problema con i tempi giusti e non corre quindi (fortunatamente) seri rischi.

Milan e il messaggio per Franco Baresi

Attraverso il suo profilo ufficiale il Milan ha rilasciato un messaggio d’augurio per Baresi, un messaggio dove gli augura le migliori fortune dopo l’intervento appena realizzato. Allo stesso tempo il club ha riportato le prime dichiarazioni di Baresi che sicuramente ha apprezzato il messaggio di società e tifosi ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un pò di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno ed il supporto. Con affetto, un abbraccio. Franco Baresi”. E cosi il messaggio della leggenda del Milan e della Nazionale italiana. Un messaggio importante con l’obiettivo di tranquillizzare tutti e non possiamo fare altro che porgere i migliori auguri possibili per la leggenda rossonera.

Baresi ha 65 anni ed ha disputato tutta la sua carriera all’interno del mondo Milan, ha cominciato nel 1974 nelle giovanili rossonere e si è ritirato poi nel 1997 dopo 719 presenze e 33 gol con la maglia del club milanese.

Poi ha lavorato come allenatore nelle giovanili Milan. Ricordiamo anche che Franco Baresi ha vinto il Mondiale con l’Italia nel corso di Spagna. 1982.