Serve un altro difensore, colpo low cost in arrivo: Allegri lo conosce bene

Massimiliano Allegri ha provato con insistenza la difesa a tre durante le prime amichevoli dell’estate e la sensazione è che voglia proseguire su questa strada, almeno per l’inizio della stagione.

La decisione di cambiare modulo rispetto al finale dello scorso campionato, cambia anche quelle che sono le necessità di mercato in casa rossonera. Il Milan è, infatti, alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto.

Nel caso in cui si dovesse passare in maniera fissa alla difesa a tre, il Milan avrebbe bisogno di un altro centrale per mettere a disposizione di Allegri una serie di difensori in grado di alternarsi nella retroguardia. Se da una parte Allegri è pronto a puntare anche su Bartesaghi come centrale, si pensa anche ad un colpo in entrate. In queste ultime ore starebbe crescendo la possibilità di vedere in rossonero un calciatore che l’allenatore livornese conosce bene avendolo avuto a lungo durante la sua esperienza sulla panchina della Juventus.

Il Milan pronto ad affondare il colpo: affare dalla rivale per la difesa

Il nome di Daniele Rugani inizia a circolare con insistenza nell’ambiente Milan con i rossoneri che potrebbero portare il centrale classe 1994 a Milanello durante gli ultimi giorni del calciomercato estivo. Un acquisto che permetterebbe ai rossoneri di andare ad inserire nel reparto un giocatore di esperienza e affidabile.

Allegri sarebbe felice di avere a disposizione il giocatore della Juventus che è tornato dal prestito all’Ajax al termine dello scorso campionato, sfuggito ai lancieri proprio alle ultime giornate. Daniele Rugani è molto apprezzato anche da Igor Tudor che sarebbe felice di averlo a disposizione per la stagione che sta per iniziare ma l’abbondanza in difesa potrebbe portare la Juve alla cessione.

La valutazione del cartellino di Daniele Rugani si aggira intorno ai 2 milioni di euro, una somma accessibile per i rossoneri che andrebbero a chiudere un colpo low cost per sistemare la propria retroguardia. La sensazione è che Igli Tare possa aspettare la fine della sessione delle trattative estive per andare a chiudere il colpo ad un costo contenuto.

Rugani, dal canto suo, sarebbe felice di ritrovare Massimiliano Allegri che, durante le stagioni passate alla Juventus, gli ha sempre dato spazio dimostrando di fidarsi ampiamente del classe 1994. Il cambio di modulo potrebbe dare l’ok ad un arrivo in difesa ma anche ad una partenza a centrocampo con Warren Bondo che, dopo una seconda parte di stagione difficile per via degli infortuni, potrebbe salutare subito il Milan in prestito.